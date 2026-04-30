30 abr. 2026
Guaraní

Rodríguez se pierde del resto de torneo

El delantero de Guaraní, Derlis Rodríguez, sufrió una lesión en la zona de la clavícula y quedaría fuera de competencia por lo que resta el Torneo Apertura.

Abril 30, 2026 07:53 a. m. • 
Por Redacción D10
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Pasó lo peor. Rodríguez (c) intenta sortear la marca.

En este sentido, el habilidoso Rodríguez se habría roto la clavícula (durante el partido con el 2 de Mayo en Pedro Juan) y causaría baja por un par de semanas.

Cabe mencionar que los últimos informes indican que el futbolista perteneciente a los registros de Cerro volvería tras la intertemporada, dependiendo de la complejidad de su caso. Finalmente y luego de los chequeos médicos, el club aclaró públicamente que la lesión no es de gravedad, pero el reposo será necesario para una recuperación plena.

También se confirmó una rotura fibrilar del atacante Fernando Fernández.

Guaraní Torneo Apertura Derlis Rodríguez
Redacción D10
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