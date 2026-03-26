Guaraní le da la bienvenida a Leandro Romagnoli

A través de sus cuentas en redes sociales, Guaraní le dio la bienvenida al argentino Leandro Romagnoli, que a partir de ahora toma las riendas del plantel principal del conjunto aurinegro con el objetivo de retomar la senda del triunfo.

El técnico llega al club con su equipo de trabajo integrado por sus asistentes Gonzalo Prosperi, Germán Voboril y Armando Recio; Gabriel Ruiz, como el preparador físico; y Cristian Brítez, como preparador de arqueros.

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Leandro Romagnoli es el nuevo DT de nuestro club.



☑️ Su cuerpo técnico estará conformado por:



-AT1: Gonzalo Prosperi

-AT2: Germán Voboril

-AT3: Armando Recio

-PF: Gabriel Ruiz

-PA: Cristian Britez#VamosLegendario🟡⚫️ pic.twitter.com/d9cu4INXhf — Club Guarani (@ClubGuarani) March 26, 2026

Guaraní se convierte en el primer equipo internacional que dirigirá Leandro Romagnoli ya que anteriormente estuvo su país dirigiendo al San Lorenzo y San Martín, ambos de la Primera División del balompié argentino.

Ya desde el miércoles por la mañana que Leandro Romagnoli está en suelo paraguayo, durante la tarde presenció el encuentro de Guaraní ante el 2 de Mayo y desde hoy ya se enfoca en el que será su debut en el banquillo aurinegro, contra el Sportivo Trinidense, el domingo 29 de marzo.