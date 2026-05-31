Guaraní gana y llega a la cima

El primer tanto llegó a los 17 minutos por intermedio de Fiona Zaracho, quien adelantó al conjunto legendario. Posteriormente, Laura Romero ponía cifras definitivas en el encuentro a los 62’.

Con esta victoria, Guaraní comparte el liderato del torneo con Libertad, ambos con 23 unidades. A propósito, las gumarelas juegan hoy (16:15) ante 2 de Mayo.

Reprogramación. Cabe recordar que el Consejo de la Divisional del Fútbol Femenino había suspendido los encuentros entre Luqueño vs. San Lorenzo y Recoleta FC vs. Olimpia correspondientes a las categorías Sub 18 y Primera por la fecha 10 del Campeonato Anual Femenino 2026, debido a las condiciones climáticas adversas. Asimismo, informó que dichos compromisos serán reprogramados y que las nuevas fechas y horarios serán comunicados oportunamente a través de los canales oficiales.