31 may. 2026
Guaraní

Guaraní gana y llega a la cima

La jornada 10 se puso en marcha con el partido entre Guaraní vs. Ameliano en la sede del Carfem en la ciudad de Ypané y el marcador final fue de 2-0 a favor de las aborígenes.

Mayo 31, 2026 10:59 a. m. • 
Por Redacción D10
Guaraní Fem_67678356.jfif

Dos flechazos. Las legendarias continúan por buena senda.

El primer tanto llegó a los 17 minutos por intermedio de Fiona Zaracho, quien adelantó al conjunto legendario. Posteriormente, Laura Romero ponía cifras definitivas en el encuentro a los 62’.

Con esta victoria, Guaraní comparte el liderato del torneo con Libertad, ambos con 23 unidades. A propósito, las gumarelas juegan hoy (16:15) ante 2 de Mayo.

Reprogramación. Cabe recordar que el Consejo de la Divisional del Fútbol Femenino había suspendido los encuentros entre Luqueño vs. San Lorenzo y Recoleta FC vs. Olimpia correspondientes a las categorías Sub 18 y Primera por la fecha 10 del Campeonato Anual Femenino 2026, debido a las condiciones climáticas adversas. Asimismo, informó que dichos compromisos serán reprogramados y que las nuevas fechas y horarios serán comunicados oportunamente a través de los canales oficiales.

Guaraní Fútbol Femenino Fútbol paraguayo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
guarani.jpg
Guaraní
Emilio Daher: “A la larga tendremos resultados”
Emilio Daher está confiado en el proceso liderado por Leandro Romagnoli en Guaraní.
Abril 06, 2026 08:32 p. m.
 · 
Redacción D10
HFLeYqVbEAAbibQ.jpg
Guaraní
Emilio Daher apunta contra el arbitraje
Emilio Daher, presidente de Guaraní, apuntó directamente contra el arbitraje luego de la ajustada victoria que sacó su equipo ante Libertad en el clásico moderno.
Abril 06, 2026 01:09 p. m.
 · 
Redacción D10
Leandro Romagnoli.jpg
Guaraní
Leandro Romagnoli: “La única figura fue el equipo”
Leandro Romagnoli, entrenador de Guaraní, valoró el esfuerzo de sus dirigidos para quedarse con el clásico moderno ante Libertad pese a jugar gran parte del compromiso con un jugador menos en cancha.
Abril 06, 2026 11:09 a. m.
 · 
Redacción D10
GPgfsF7XUAAotQL.jpg
Guaraní
Avanzan las obras del nuevo estadio de Guaraní
Las obras del nuevo estadio de Guaraní avanzan sin parar con miras a lo que será su inauguración próximamente.
Marzo 31, 2026 11:21 a. m.
 · 
Redacción D10
Gaspar Servio.jpg
Guaraní
Gaspar Servio: “Hay que mejorar”
Gaspar Servio, arquero de Guaraní, tuvo una destacada actuación en el partido ante el Triqui en Capiatá, pero reconoció que deben mejorar para seguir escalando en la tabla.
Marzo 30, 2026 10:04 a. m.
 · 
Redacción D10
Leandro Romagnoli
Guaraní
Guaraní le da la bienvenida a Leandro Romagnoli
Este jueves, Guaraní le dio la bienvenida de manera oficial a Leandro Romagnoli, quien se convirtió en nuevo entrenador del plantel principal.
Marzo 26, 2026 12:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más