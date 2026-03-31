31 mar. 2026
Guaraní

Avanzan las obras del nuevo estadio de Guaraní

Las obras del nuevo estadio de Guaraní avanzan sin parar con miras a lo que será su inauguración próximamente.

Marzo 31, 2026 11:21 a. m. • 
Por Redacción D10
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Guaraní avanza con las obras de su estadio.

En las últimas horas se viralizó un video de cómo van avanzando las obras de lo que será el nuevo estadio de Guaraní, un sueño largamente anhelado por los hinchas del aborigen que mientras tanto siguen al equipo que oficia de local en el estadio del Deportivo Capiatá.

En el material audiovisual se observa la manera intensa en la que se trabaja en las mismas instalaciones donde anteriormente se encontraba el mítico estadio Rogelio Silvino Livieres. Recordemos que esta obra arrancó el año pasado y tiene una duración de 24 meses.

En lo que respecta al equipo, el entrenador argentino Leandro Pipi Romagnoli, que debutó con empate sin goles ante Trinidense, buscará rearmar el equipo para mejorar el andar aborigen en el torneo Apertura ya que anda octavo con 15 puntos. El siguiente desafío es este miércoles a las 18:30 visitando a Rubio Ñu en el estadio la Arboleda.

Guaraní Leandro Romagnoli Torneo Apertura
Redacción D10
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