Leandro Romagnoli: “La única figura fue el equipo”

Guaraní superó por 1-0 a Libertad con gol de Mathías López por la fecha 15 del torneo Apertura en un gran esfuerzo por jugar gran parte del compromiso con un jugador menos por la tempranera expulsión de Patricio Coronel a los 12 minutos de la primera fracción.

El entrenador aborigen Leandro Romagnoli habló en conferencia de prensa y valoró el esfuerzo de sus dirigidos. “Con uno menos el equipo tuvo que hacer otro esfuerzo, era más defender y salir de contra. El equipo en verdad se sacrificó”, indicó.

Pese a jugar casi todo el compromiso con un jugador menos en campo, Romagnoli concluyó que no se vio alta superioridad de Libertad. “Sufrimos, pero poco. Los cinco cambios entraron espectacular”, subrayó.

Sobre su idea, el Pipi manifestó: “Queremos que el equipo juegue bien, sea ordenado y tenga intensidad”. Por último recalcó a su plantel. “La única figura hoy fue el equipo, lo sostuvo ante un equipo como Libertad”.

Guaraní sumó su segundo triunfo al hilo con Leandro Pipi Romagnoli como entrenador, actualmente ocupa la quinta casilla con 21 unidades. La próxima fecha, la decimosexta, visitará a San Lorenzo en el Gunther Voggel.