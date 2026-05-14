Califican de “paupérrima” la campaña de Guaraní

Emilio Daher, presidente de Guaraní, habló este jueves con Fútbol a lo Grande y no tuvo tapujos para referirse a la campaña que tuvo el equipo en el torneo Apertura 2026. El directivo apuntó al bajo rendimiento y también cuestionó a los referentes.

“No llegamos al objetivo, si bien es cierto nosotros pensamos al inicio que teníamos suficiente plantel, pensábamos que podía haberse afirmado, con jugadores de experiencia, jerarquía pero no fue”, comenzó diciendo.

“Muchos problemas de lesiones, bajos rendimientos y esto resultó en esta campaña paupérrima. Guaraní no puede nunca estar en la posición que está en la tabla, hay que hacer un análisis profundo y hacer las correcciones, modificaciones que haya que hacer”, agregó.

Según Daher mantendrán una conversación con el cuerpo técnico de Leandro Romagnoli y adelantó que podría haber bajas al final del torneo Apertura.

Luego fue un poco más allá y afirmó que el sentimiento que rodea es de decepción, principalmente por lo realizado por los experimentados del plantel. Insistió en que el club apunta al modelo de promover jugadores y dio a entender que los “referentes” no estuvieron a la altura. “Muchos que tenían que ser referentes, no fueron tal”, tiró.

ARBITRAJE. Emilio Daher también fue consultado por el arbitraje y pidió mejoras, ya que el trabajo incide negativamente en todo el ecosistema del fútbol: Los hinchas, los directivos y los jugadores.