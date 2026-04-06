06 abr. 2026
Guaraní

Emilio Daher apunta contra el arbitraje

Emilio Daher, presidente de Guaraní, apuntó directamente contra el arbitraje luego de la ajustada victoria que sacó su equipo ante Libertad en el clásico moderno.

Abril 06, 2026 01:09 p. m. • 
Por Redacción D10
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Emilio Daher, presidente de Guaraní, criticó el arbitraje de Álvaro Giménez.

@CopadePrimera

Guaraní derrotó por 1-0 a Libertad con gol de Mathías López en el clásico moderno disputado ayer domingo en La Arboleda por la fecha 15 del torneo Apertura pero las criticas al arbitraje no se dejaron pasar en campamento legendario.

Emilio Daher, presidente de Guaraní, habló con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM sobre lo que dejó la victoria ante Libertad aunque criticó la labor arbitral de Álvaro Giménez. “Estamos sufriendo la negligencia de los árbitros, muchos hinchas ya no quieren ir a la cancha viendo injusticias evidentes. Ayer en el partido fue expulsado Patricio Coronel y en una accion similar el jugador de Libertad no fue expulsado”, arrancó diciendo.

Para el mandamás aborigen, el arbitraje deja mucho que desear. “lgunos árbitros tienen los mismos errores y ya son repetitivos. Esto se debe de resolver a corto plazo”, agregó.

Sobre los resultados con Leandro Romagnoli como entrenador, indicó. “Este es un proceso serio y a la larga tendremos resultados, sabemos que el hincha quiere resultados en cada fecha”.

Por último habló del nuevo estadio de Guaraní que se encuentra en etapa de construcción. “Estaría finalizado en octubre del 2027, ojalá pueda ser mucho antes”, concluyó.

Emilio Daher Guaraní Torneo Apertura
Redacción D10
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