21 may. 2026
Guaraní

Guaraní ajusta detalles para bajar el telón del Apertura

El plantel aborigen realizará este viernes la última movilización antes de disputar su compromiso final en el Torneo Apertura 2026 frente a Recoleta FC.

Mayo 21, 2026 07:12 p. m. • 
Por Redacción D10
Iván Ramírez.jfif

Apunta al Clausura. Iván Ramírez no mostró su mejor versión en el Apertura 2026.

Gentileza/club Guaraní

El plantel de Guaraní tendrá este viernes su última movilización antes de disputar su compromiso final en el Torneo Apertura 2026. El equipo dirigido por Leandro Romagnoli entrenará desde las 09:30 en las instalaciones del Comité Olímpico Paraguayo, ultimando detalles para el duelo frente a Recoleta FC.

El encuentro se jugará este sábado a partir de las 18:15 y marcará el cierre de la participación del Aborigen en el primer certamen de la temporada. El cuerpo técnico apunta a mantener la intensidad y cerrar el campeonato con una nueva victoria.

El Cacique llega motivado luego de superar por 1-0 a Sportivo Ameliano en el estadio Erico Galeano, resultado que permitió al conjunto aurinegro reencontrarse con el triunfo en la recta final del torneo.

En la tabla de posiciones, Guaraní ocupa actualmente la séptima ubicación con 29 unidades, buscando culminar el Apertura de la mejor manera y comenzar a proyectar lo que será el próximo semestre.

Guaraní Recoleta Ameliano
Redacción D10
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