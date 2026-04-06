Emilio Daher: “A la larga tendremos resultados”

Guaraní logró su segundo triunfo al hilo bajo la conducción del entrenador argentino Leandro Romagnoli. Para el presidente de la entidad aurinegra, la paciencia será clave para ir logrando de a poco los objetivos, que permitan pegar el salto de calidad para mayores pretensiones.

“Pasamos por el síndrome del vicecampeonato y hay que ir de a poco con lo que se viene. Contratamos a este cuerpo técnico siempre pensando en lo mejor”, apuntó Emilio Daher en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, en donde fue claro al momento de remarcar: “A la larga tenderemos resultados, este es un proceso serio y sabemos que el hincha quiere resultados en cada fecha, pero hay que trabajar con responsabilidad, no existe otro camino”.

Para el mandamás aurinegro, la labor que lleva adelante como cabeza de la comisión directiva es importante, a lo que explicó: “Día y noche trabajamos para apagar incendios, hay muchos frentes por no descuidar y debemos estar todo el tiempo pendientes de las actividades que se van presentando, no solo con el plantel de Primera”.

Analizando la conformación de la plantilla para la presente temporada, el dirigente enfatizó: “Maidana (Alexandro) se fue transferido luego de la eliminación de la Copa Libertadores, fue la única baja, luego tenemos el plantel íntegro, el cual queremos seguir potenciando”.

FRONTAL. Para Daher, el momento del arbitraje en el campeonato de Primera no es bueno, y la institución aurinegra está sufriendo en algunos partidos por la falta de nivel y criterio unificados al momento de tomar decisiones en el campo de juego.

“Estamos sufriendo la negligencia de los árbitros, muchos hinchas ya no quieren ir a la cancha viendo injusticias evidentes; esta situación es insostenible porque te condiciona el espectáculo”, ahondó el dirigente.

Para el presidente, los errores ya se hacen comunes fecha tras fecha, sobre lo que expuso: “Algunos árbitros tienen los mismos errores y ya son repetitivos, ya no es extraño que se sancione mal lo mismo”, sumando: “Esto ya se debe de resolver a corto plazo para que pueda repuntar el nivel de nuestro campeonato”.

Daher, además, enumeró situaciones que no se miden con la misma vara. “En el partido (contra el Albinegro) fue expulsado Patricio Coronel y en una acción similar el jugador de Libertad no fue expulsado. Mi punto es que se sancionan algunas cosas y, otras no, a diferentes equipos, y esto no puede ser así”, sentenció.