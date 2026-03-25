Leandro Romagnoli: “No dudé ni un segundo”

Leandro Romagnoli será presentado como nuevo entrenador de Guaraní próximamente y desde este miércoles ya está en el país. Al pisar suelo paraguayo, el técnico confesó cómo se dio su acuerdo con el Aborigen.
“De una lo decidí. Es un equipo grande de Paraguay. He tenido un montón de conocidos como amigos que han estado acá. Como (Sebastián) Saja, como (Bautista) Merlini, como (Gabriel) Esparza también, que los conozco del fútbol. No dudé ni un segundo”, comentó.
Será su primera experiencia fuera de Argentina para el ex San Lorenzo.
📊 Como DT:
San Lorenzo (26 PJ)
7V - 9E - 10D
San Martín (SJ) (23 PJ)
6V - 7E - 10D
En charla con los medios, Leandro Romagnoli expresó que conoce a “Aureliano (Torres), hablé con él. Hablé con Celso Esquivel, con Jonathan Santana”, quienes fueron compañeros en San Lorenzo de Almagro.
Se mostró “muy contento de estar acá, de estar en Guaraní, en un equipo muy grande de Paraguay”. Además mencionó que ya estuvo viendo al equipo: “Hay un buen plantel con jugadores de experiencia, con jugadores jóvenes”.
Por último apunta a un “equipo intenso, que le gusta ser protagonista en cada partido, tener la pelota, un equipo que tenga esa mentalidad ganadora”. Guaraní se pondrá al día en el Torneo Apertura esta tarde cuando se mida con el 2 de Mayo.