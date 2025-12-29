Sergio Órteman quiere plantel completo para la pretemporada

Sportivo San Lorenzo va sumando incorporaciones para lo que será su ansiado regreso a Primera División en el 2026 de la mano de su entrenador, el uruguayo Sergio Órteman.

En charla con Fútbol a lo Grande, Órteman brindó detalles de los preparativos del Rayadito. “Tenemos tres amistosos programados. Mañana ante 2 de Mayo, el 8 de enero con Olimpia y el 17 en nuestra cancha con Guaraní”, indicó.

Sobre los jugadores que ha sumado a su plantel, el técnico charrúa manifestó que la idea es cerrar con dos más. “Alex Álvarez de Trinidense y llegó un argentino llamado Ignacio Figueroa. También otros que están en conversaciones, esperemos que se puedan arreglar pronto así el 2 de enero tendremos dotación completa en la pretemporada”.

Sportivo San Lorenzo buscará hacer de local en el torneo Apertura en el Gunther Voggel. “Están trabajando muchísimo. La directiva está haciendo un gran trabajo para priorizar lo deportivo”, cerró.