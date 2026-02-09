Óscar Said: “Cáceres es un multicampeón”

Óscar Said, presidente del Sportivo San Lorenzo, habló con el programa Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y contó lo que representa la llegada de Julio César Cáceres a la institución de la Ciudad Universitaria. El dirigente dijo que el palmarés y la forma de trabajar del Emperador inclinó la balanza.

“Se dio luego del resultado del viernes, que no cayó muy bien, también por los partidos anteriores que no pudimos sumar. Los técnicos son hijos de resultados y tuvimos que tomar esa decisión. Difícil por tratarse de Sergio (Órteman) y a partir de ahí comenzamos a ver candidatos”, comenzó diciendo Said en la 1080 AM.

“Pedimos carpetas y me entrevisté personalmente con Julio. Le gustó la idea, ahondamos en los detalles, llegamos a un acuerdo y hoy fue presentado. Tomamos la decisión por Julio. Principalmente por su forma de trabajar. Es un multicampeón como futbolista y técnico. Que trabaja mucho, fue lo que inclinó la balanza”, subrayó.

Según el mandamás, el nuevo técnico estuvo haciendo una evaluación del plantel de jugadores y también analizando la posibilidad de traer un refuerzo más antes del cierre del pase.

Julio César Cáceres tendrá un duro estreno en el banco del Santo, enfrentando a Guaraní el viernes 13 de febrero, desde las 18.30 en el estadio La Arboleda.

