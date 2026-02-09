09 feb. 2026
Sportivo San Lorenzo

Julio César Cáceres asumió en San Lorenzo

El Emperador fue presentado en el Rayadito y ya trabaja pensando en levantar el presente.

Febrero 09, 2026 10:08 a. m. • 
Por Redacción D10
HAtudebbQAEqY0F.jpeg

Cáceres haciendo uso de la palabra durante el acto de presentación.

Foto: Prensa - San Lorenzo

Julio César Cáceres, que fue anunciado este domingo como nuevo entrenador de Sportivo San Lorenzo, tomó este lunes las riendas del equipo de la Ciudad Universitaria que tuvo un arranque pobre, hilando cuatro derrotas seguidas en el torneo Apertura.

Cáceres estará acompañado por Francisco Esteche (asistente técnico), Juan Franco y Jorge Rodríguez (preparación física), Gustavo Benítez y Juan Fernández (preparación de arqueros), mientras que Rodney Viedma (analista de video).

El primer desafío del Rayadito es pronto, ya que el viernes 13 de febrero tendrá que visitar a Guaraní en el inicio de la fecha 5 del torneo Apertura. Este encuentro será en el estadio La Arboleda de Trinidad desde las 18.30.

Sportivo San Lorenzo Julio Cáceres Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Sportivo San Lorenzo
Sportivo San Lorenzo
Sergio Orteman evalúa los amistosos de San Lorenzo
El entrenador del Sportivo San Lorenzo, Sergio Orteman, valoró los amistosos ante el Sportivo Luqueño de cara a la temporada 2026.
Enero 14, 2026 12:45 p. m.
 · 
Redacción D10
20251231_122149.jpg
Sportivo San Lorenzo
Iván Tito Torres es presentado en San Lorenzo
Sportivo San Lorenzo presentó de manera oficial al experimentado Iván Tito Torres como refuerzo.
Diciembre 31, 2025 01:05 p. m.
 · 
Redacción D10
Iván Torres
Sportivo San Lorenzo
Tito Torres ya tiene nuevo club
Iván Torres, últimamente en Recoleta, tiene todo acordado con un club para continuar su carrera en la Primera División del fútbol paraguayo.
Diciembre 29, 2025 05:14 p. m.
 · 
Redacción D10
Sergio Órteman.jpg
Sportivo San Lorenzo
Sergio Órteman quiere plantel completo para la pretemporada
El entrenador uruguayo Sergio Órteman espera contar con todas sus incorporaciones para el inicio de la pretemporada con Sportivo San Lorenzo.
Diciembre 29, 2025 12:37 p. m.
 · 
Redacción D10
OSCAR SAID_64810763.jpg
Sportivo San Lorenzo
Óscar Said sigue en la búsqueda
Diciembre 27, 2025 08:47 a. m.
 · 
Redacción D10
Intermedia
Sportivo San Lorenzo
Con los grandes al Interior
Sergio Orteman comentó que el Rayadito podría jugar ante los grandes en alguno de los estadios del interior del país.
Diciembre 17, 2025 11:52 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más