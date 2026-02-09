Julio César Cáceres asumió en San Lorenzo

Julio César Cáceres, que fue anunciado este domingo como nuevo entrenador de Sportivo San Lorenzo, tomó este lunes las riendas del equipo de la Ciudad Universitaria que tuvo un arranque pobre, hilando cuatro derrotas seguidas en el torneo Apertura.

Cáceres estará acompañado por Francisco Esteche (asistente técnico), Juan Franco y Jorge Rodríguez (preparación física), Gustavo Benítez y Juan Fernández (preparación de arqueros), mientras que Rodney Viedma (analista de video).

El primer desafío del Rayadito es pronto, ya que el viernes 13 de febrero tendrá que visitar a Guaraní en el inicio de la fecha 5 del torneo Apertura. Este encuentro será en el estadio La Arboleda de Trinidad desde las 18.30.

