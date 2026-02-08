08 feb. 2026
Sportivo San Lorenzo

El Emperador llega a San Lorenzo

El Sportivo San Lorenzo confirmó este domingo a su nuevo entrenador: Julio César Cáceres.

Febrero 08, 2026 03:29 p. m. • 
Por Redacción D10
HApdh_JWUAEHfig.jpeg

Cáceres toma el mando en el Rayadito.

El Sportivo San Lorenzo dio una movida importante de timón tras la salida de Sergio Órteman de la conducción técnica del equipo. El Santo encadenó cuatro derrotas seguidas en el campeonato y confía en revertir el presente con Julio César Cáceres.

“Es un honor anunciar a Julio César Cáceres como nuevo director técnico del Club Sportivo San Lorenzo. Bienvenido a casa, profe. Que este camino esté lleno de éxitos y alegrías para todo el Rayadito”, dice el texto publicado en las redes sociales de la institución.

El conjunto de la Ciudad Universitaria será el tercer equipo en la carrera del emperador tras Olimpia y Sportivo Luqueño. En el Decano tuvo un paso exitoso con la conquista de tres títulos: la Copa Paraguay 2021, la Supercopa Paraguay 2021 y el torneo Clausura 2022.

Sportivo San Lorenzo Julio César Cáceres Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
20251231_122149.jpg
Sportivo San Lorenzo
Iván Tito Torres es presentado en San Lorenzo
Sportivo San Lorenzo presentó de manera oficial al experimentado Iván Tito Torres como refuerzo.
Diciembre 31, 2025 01:05 p. m.
 · 
Redacción D10
Iván Torres
Sportivo San Lorenzo
Tito Torres ya tiene nuevo club
Iván Torres, últimamente en Recoleta, tiene todo acordado con un club para continuar su carrera en la Primera División del fútbol paraguayo.
Diciembre 29, 2025 05:14 p. m.
 · 
Redacción D10
Sergio Órteman.jpg
Sportivo San Lorenzo
Sergio Órteman quiere plantel completo para la pretemporada
El entrenador uruguayo Sergio Órteman espera contar con todas sus incorporaciones para el inicio de la pretemporada con Sportivo San Lorenzo.
Diciembre 29, 2025 12:37 p. m.
 · 
Redacción D10
OSCAR SAID_64810763.jpg
Sportivo San Lorenzo
Óscar Said sigue en la búsqueda
Diciembre 27, 2025 08:47 a. m.
 · 
Redacción D10
Intermedia
Sportivo San Lorenzo
Con los grandes al Interior
Sergio Orteman comentó que el Rayadito podría jugar ante los grandes en alguno de los estadios del interior del país.
Diciembre 17, 2025 11:52 a. m.
 · 
Redacción D10
A Bolivia. Wilson traslada sus cualidades al vecino país.
Sportivo San Lorenzo
El Rayadito tendrá muchas novedades
El presidente de Sportivo San Lorenzo, Óscar Said, contó que están trabajando para sumar varios refuerzos de cara a la temporada 2026.
Diciembre 15, 2025 12:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más