El Emperador llega a San Lorenzo

El Sportivo San Lorenzo dio una movida importante de timón tras la salida de Sergio Órteman de la conducción técnica del equipo. El Santo encadenó cuatro derrotas seguidas en el campeonato y confía en revertir el presente con Julio César Cáceres.

“Es un honor anunciar a Julio César Cáceres como nuevo director técnico del Club Sportivo San Lorenzo. Bienvenido a casa, profe. Que este camino esté lleno de éxitos y alegrías para todo el Rayadito”, dice el texto publicado en las redes sociales de la institución.

El conjunto de la Ciudad Universitaria será el tercer equipo en la carrera del emperador tras Olimpia y Sportivo Luqueño. En el Decano tuvo un paso exitoso con la conquista de tres títulos: la Copa Paraguay 2021, la Supercopa Paraguay 2021 y el torneo Clausura 2022.