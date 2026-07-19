19 jul 2026
Copa del Mundo

Baena: “Desde niño sueñas con este momento, hemos hecho historia”

El centrocampista Alex Baena reconoció que vive un sueño con la conquista del título de Campeón del mundo ante Argentina, con el gol de Ferran en la prórroga. “Es un sueño desde niño sueñas con este momento. Hemos hecho historia”.

Julio 19, 2026 08:22 p. m. • 
Por Redacción D10
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Alex Baena, mediocampista de la Selección Española.

PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

El centrocampista Alex Baena reconoció que vive un sueño con la conquista del título de Campeón del mundo ante Argentina, con el gol de Ferran en la prórroga. “Es un sueño desde niño sueñas con este momento. Hemos hecho historia”, subrayó el jugador a Televisión Española.

El jugador del Atlético Madrid se hizo con un hueco en el ataque beneficiado por las dificultades físicas de Nico Williams. Y fue titular hasta el final.

“Nico también ha aportado cuando le ha tocado. Pero siempre me ha costado más que a los demás hacerme un hueco; pero tengo eso que me ha enseñado mi familia y al final tengo mi recompensa”, indicó el centrocampista que dedicó el triunfo a la gente que lo pasó mal en situaciones complicadas como el covid o las inundaciones en Valencia.

“A esa gente. Han sido unos años complicados en España por gente que perdió gente querida por culpa del covid y por lo que pasó en Valencia. A esa gente”, indicó.

“Quiero dar las gracias a toda la gente porque hemos estado con mucha gente detrás que nos ha alentado cada momento siempre. A la gente que lo pasa mal espero que hayamos dado una alegría”, confió. EFE

España Argentina Copa del mundo
Redacción D10
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