Rumbo a Brasilia para enfrentar al Flamengo

Olimpia afrontará una de las pruebas más exigentes de su pretemporada. El plantel dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez viajará hoy rumbo a Brasilia, Brasil, donde mañana se medirá ante Flamengo en un amistoso internacional marcado para las 20:00.

La jornada del Decano comenzará temprano, con el último entrenamiento antes del viaje en la VIlla.

Posteriormente, la delegación franjeada partirá a las 11:00 rumbo a territorio brasileño, con la mira puesta en el duelo ante uno de los grandes protagonistas del fútbol sudamericano.

El compromiso ante Flamengo servirá como un nuevo examen para el equipo de Vitamina Sánchez, que continúa ajustando detalles futbolísticos de cara a los desafíos oficiales. Será una oportunidad para medir el nivel del plantel ante un rival de jerarquía y seguir evaluando alternativas.

Olimpia llega con buenas sensaciones luego de los amistosos disputados el martes ante Sportivo Luqueño, donde consiguió dos victorias: 3-0 en el primer encuentro y 3-1 en el segundo. Estos resultados permitieron al cuerpo técnico observar el rendimiento de sus futbolistas y avanzar en la preparación del equipo.

CIFRA. 3-1 le ganó Olimpia a Flamengo la última vez que jugaron, por los octavos de la Libertadores en el 2023.