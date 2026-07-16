16 jul 2026
Olimpia

Vitamina Sánchez: “Nos va a servir para ver dónde estamos parados”

El entrenador franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez, brindó sus sensaciones en la antesala del viaje a Brasil, donde su equipo afrontará un exigente amistoso ante Flamengo, uno de los rivales más fuertes del continente.

Julio 16, 2026 03:58 p. m. • 
Por Redacción D10
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Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia.

El DT de Olimpia Pablo Vitamina Sánchez destacó la importancia del compromiso amistoso ante Flamengo marcado para este viernes a las 20:00 en el Mané Garrincha y aseguró que será una buena medida para evaluar el presente del plantel. “El partido ante Flamengo nos va a servir para ver dónde estamos parados”, expresó previo al viaje, dejando en claro que el duelo tendrá una exigencia superior a lo habitual.

En esa misma línea, calificó el enfrentamiento como un desafío de “otra magnitud”, teniendo en cuenta la jerarquía del conjunto brasileño, al que considera uno de los mejores equipos de Sudamérica.

Por otra parte, Sánchez descartó la posible incorporación del lateral Dilan Zúñiga, ya que Palestino decidió no negociar su salida. En ese sentido, el entrenador fue claro: el club continúa en la búsqueda de un jugador en esa posición, pero no se apresurará. “No vamos a traer por traer”, remarcó.

Finalmente, el técnico se mostró muy conforme con el rendimiento del delantero Braian Romero durante la preparación. “Estoy súper contento con su nivel en la pretemporada”, afirmó, destacando su aporte de cara a los próximos desafíos.

Vitamina Sánchez Amistoso Olimpia
Redacción D10
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