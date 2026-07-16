Nogués: “La idea es buscar la 49”

Olimpia conquistó el Torneo Apertura 2026 pero no quiere quedarse con eso, de acuerdo con lo dicho por su presidente Rodrigo Nogués. El titular decano dejó algunas palabras antes de viajar a Brasil para el juego amistoso contra Flamengo.

“Estamos viviendo un momento lindo, cerramos un semestre espectacular, salimos campeones, clasificamos a octavos de copa, estamos con proyectos importantes para el club, estamos cerca de nuestro aniversario, vamos a cumplir 124 años. Queremos que la gente acompañe, que la gente esté, que llene la cancha ante Libertad, que acompañe en la Copa, la idea es que busquemos la 49 y que demos pelea en la Sudamericana”, manifestó.

De cara a este segundo semestre, Olimpia se probará con el poderoso Flamengo. “Como lo venimos haciendo hace varios recesos, la idea es terminar con un amistoso fuerte, con un rival importante. Este semestre logramos cerrar con Flamengo”, dijo.

“Medirse con el mejor equipo del continente, el campeón de la Libertadores, es un condimento especial. Nos va a permitir ver dónde estamos parados ahora”, remarcó el presidente decano.

Con relación a nombres que estuvieron cerca de fichar por el Franjeado, Rodrigo Nogués detalló que “lo de (Dilan) Zúñiga quedaron sin efecto las conversaciones con Palestino. Lo de Allan (Wlk) teníamos arreglado con Recoleta que vuelva, pero había un asterisco de que si había oferta conveniente para ambos equipos avanzaríamos. Tuvimos una oferta importante y la de Lanús fue mejor”.

Del neozelandés Tim Payne expresó que “tiene recién tres días de reacondicionamiento físico, va a estar así cinco días más con eso porque después del último partido que jugó en el Mundial no tuvo actividad. Braian (Romero) sí ya está compenetrado. Empezó desde el día uno la pretemporada. Físicamente está impecable y cayó muy bien en el grupo. Nos va a aportar muchísimas jerarquía y muchísimos goles”.

Por último, Rodrigo Nogués se refirió a la situación de Derlis González, quien está volviendo de una lesión. “Muy contento con Derlis. Lo estamos viendo muy bien. Después de tanto tiempo de inactividad estaba la expectativa de cómo iba a reaccionar. Hizo una gran pretemporada”, sentenció.

El juego de Olimpia ante Flamengo será el viernes 17 de julio, a las 20:00.

