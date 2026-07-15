Juvenil de Olimpia a prueba en el Salzburgo

Kevin Amarilla, lateral izquierdo de 16 años y 1,82 m de estatura, futbolista de las divisiones formativas de Club Olimpia, se encuentra a prueba en el FC Red Bull Salzburgo desde el pasado sábado.

El joven paraguayo permanecerá otros 10 días siendo evaluado por el club austríaco. En caso de que la prueba tenga un resultado positivo, la operación podría concretarse por aproximadamente 3.500.000 dólares por el 50 % de su pase.

De cerrarse el acuerdo, Amarilla regresaría a Olimpia para continuar su desarrollo y competir con el club hasta cumplir los 18 años, antes de incorporarse definitivamente al Red Bull Salzburgo.

Acompañando al futbolista se encuentra el exseleccionado paraguayo Carlos Humberto Paredes, quien además aprovecha su estadía para seguir capacitándose, así lo confirmó con Fútbol a lo Grande. “Estoy aquí acompañando a Kevin Amarilla y, de paso, estoy haciendo un curso relacionado con mi profesión”, comentó Paredes.

El exmediocampista también destacó las cualidades del juvenil paraguayo: “Kevin (16 años) es un lateral de muy buenas condiciones, tiene muy buena zurda y, como todo chico, debe seguir trabajando”, expresó.