La fuerte apuesta de Bentaberry

Bryan Bentaberry, jugador del Franjeado, fue el designado para conversar con los medios antes del viaje a Brasil, donde este viernes se llevará adelante un encuentro amistoso de preparación de cara al inicio del segundo semestre.

El charrúa, que fue parte del título del Apertura 2026, no ocultó el deseo del equipo de volver a ser protagonista e incluso tiró que quieren ganar el Clausura y la Copa Sudamericana.

“Seguimos con los mismos pensamientos, tenemos que seguir líderes. Eso es el objetivo y de seguir ganando títulos. A salir campeón y poder ganar la Copa Sudamericana”, tiró el defensor ante los medios.

Respecto al duelo con Flamengo, que será este viernes 17 de junio a las 20.00 en el estadio Mané Garrincha, dijo que será un gran partido pensando en lo que se viene. Destacó que el Franjeado consiguió buenos resultados en los amistosos anteriores pensando en el inicio oficial de la competencia.