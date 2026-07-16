16 jul 2026
Olimpia

La fuerte apuesta de Bentaberry

El jugador de Olimpia comentó que el plantel se trazó altos objetivos para el segundo semestre.

Julio 16, 2026 12:35 p. m. • 
Por Redacción D10
Bryan Bentaberry.jpg

Bryan Bentaberry, defensor uruguayo de Olimpia.

Foto: Gentileza

Bryan Bentaberry, jugador del Franjeado, fue el designado para conversar con los medios antes del viaje a Brasil, donde este viernes se llevará adelante un encuentro amistoso de preparación de cara al inicio del segundo semestre.

El charrúa, que fue parte del título del Apertura 2026, no ocultó el deseo del equipo de volver a ser protagonista e incluso tiró que quieren ganar el Clausura y la Copa Sudamericana.

“Seguimos con los mismos pensamientos, tenemos que seguir líderes. Eso es el objetivo y de seguir ganando títulos. A salir campeón y poder ganar la Copa Sudamericana”, tiró el defensor ante los medios.

Respecto al duelo con Flamengo, que será este viernes 17 de junio a las 20.00 en el estadio Mané Garrincha, dijo que será un gran partido pensando en lo que se viene. Destacó que el Franjeado consiguió buenos resultados en los amistosos anteriores pensando en el inicio oficial de la competencia.

Olimpia Bryan Bentaberry Torneo Clausura
Redacción D10
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