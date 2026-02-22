¿Selección para Adrián Alcaraz?

Olimpia derrotó a Cerro Porteño por 0-1 en condición de visitante con un planteamiento que dejó solo arriba a Adrián Alcaraz. El delantero se las arregló para poner en apuros a la defensa azulgrana y participó indirectamente del gol ya que una incursión suya provocó el tiro de esquina de donde nació el tanto de Richard Ortiz.

Tras el superclásico, el presidente franjeado Rodrigo Nogués dejó un mensaje en su cuenta de X diciendo que “Adrián Alcaraz es paraguayo” y un emoticón de teléfono, más una bandera paraguaya.

De hecho que el jugador ya fue convocado alguna vez por Gustavo Alfaro durante las Eliminatorias Sudamericanas aunque no logró debutar con la Selección Paraguaya.