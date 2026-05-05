05 may. 2026
Olimpia

Los puntales del campeón

VITALES. Olimpia basó su conquista del Apertura en una sólida columna vertebral.

Mayo 05, 2026 07:23 a. m. • 
Por Redacción D10
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El más regular. El Olimpia de Vitamina no siempre repitió onceno, pero siempre mostró orden y hambre por el triunfo.

Olimpia se consagró este domingo, tres fechas antes de su conclusión, campeón del torneo Apertura, habiendo sido el equipo más regular de este primer semestre en el fútbol paraguayo. Esta consagración en el tradicional primer torneo del año se da luego de siete temporadas, pues la última vez que el Decano alzó un trofeo del Apertura fue en 2019, cuando lo hizo de la mano del entrenador argentino Daniel Garnero.

Precisamente, conducido por otro argentino, Pablo Vitamina Sánchez, Olimpia volvió a gritar campeón, tras el último campeonato conseguido en el Clausura 2024 con otro argentino, Martín Palermo. Vitamina cimentó la coronación sobre un onceno a menudo cambiante, pero que en general no modificó mucho su columna vertebral a lo largo de los hasta ahora diecinueve partidos que se llevan disputados. Pasaremos a analizar cómo estuvo conformada esta columna con jugadores que le dieron una identidad futbolística propia al equipo de la avenida Mariscal López.

EL ARCO MENOS VENCIDO. Sin lugar a dudas, un equipo campeonable no puede serlo sin un arquero a la altura de las exigencias. Ese fue Gastón Olveira, quien durante una seguidilla de partidos no recibió gol alguno y, hasta ahora, tiene el arco menos vencido del torneo (11), habiendo recibido su suplente, Sebastián Lentinelly, dos tantos mientras Olveira defendía la portería de la Albirroja. Tapó dos penales de los tres que le patearon, además de haber tenido tapadas fundamentales.

DEFENSA FÉRREA. Obviamente, la escasa vulnerabilidad del arco de Olveira tiene que ver también con una defensa sólida. Si bien es cierto la rotación de hombres en esta zona (y otras) obligó a Vitamina a conformar diferentes parejas de centrales, Gustavo Vargas por derecha y Mateo Gamarra por izquierda tuvieron buenas actuaciones. En los laterales, Raúl Cáceres resaltó tanto defensiva como ofensivamente, pues al igual que el lateral izquierdo, Alan Rodríguez, fue autor de un par de asistencias que terminaron en goles.

FIRMEZA EN EL MEDIO. El capitán Richard Ortiz resultó otra vez una pieza clave del Franjeado, tanto en la contención como en el juego ofensivo con sus pelotas largas. En su primera temporada en el club, Juan Fernando Alfaro aportó lucidez con la pelota corta, además de un trabajo de cobertura importante. Alan Rodríguez, muchas veces desde el banco, y Richard Sánchez una vez que se metió al equipo, también fueron peones decisivos (con pases, corridas y goles). En los extremos por izquierda y por derecha hubo mucha rotación, pero tanto el recién llegado Rubén Lezcano como el juvenil Eduardo Delmás aportaron desequilibrio; mientras que Hugo Quintana tuvo un comienzo de mucha lucidez, para convertirse más tarde en pieza de recambio.

GOL Y LUCHA. En el ataque central, al mismo tiempo que el gol (marcó seis) Adrián Alcaraz aportó siempre batalla para pelear todas las pelotas y, sobre todo, aportarle la posibilidad de ganar las segundas pelotas como quería Vitamina. El aporte de un criticado Sebastián Ferreira fue menor en ese sentido, pero también colaboró lo suyo para un par de triunfos de un equipo que, sin brillar pero con orden y hambre, se quedó con justicia con el trofeo al mejor del torneo Apertura 2026.

CIFRAS. 16 juegos acumuló Raúl Cáceres en este torneo. El lateral brindó dos asistencias y fue expulsado 1 vez. 504 partidos tiene disputados Richard Ortiz con la camiseta de Olimpia. Cosechó ahora su 11° título. 6 goles hizo Adrián Alcaraz en el Apertura en 18 partidos. Realizó una asistencia y vio 4 cartulinas amarillas.

Olimpia Torneo Apertura
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