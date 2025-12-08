08 dic. 2025
Fútbol Internacional

Racing da el golpe a Boca y se clasifica a la final

Racing Club dio el golpe este domingo en La Bombonera y se clasificó a la final del torneo Clausura del fútbol argentino al vencer por 0-1 al favorito Boca Juniors.

Diciembre 08, 2025 08:32 a. m. • 
Por Redacción D10
G7nj356WYAAIB71.jpeg

Maravilla hizo la diferencia en la Bombonera.

Foto: @RacingClub

Con gol de Adrián ‘Maravilla’ Martínez en el minuto 75, la Academia consiguió una impactante victoria como visitante y disputará el título el próximo sábado con el vencedor de la otra semifinal, que disputarán el lunes Gimnasia y Estudiantes en el clásico de La Plata.

De esta manera, el equipo dirigido por Gustavo Costas, luego de una temporada que incluye el título en la Recopa Sudamericana y las semifinales de la Copa Libertadores, buscará cerrar con un nuevo trofeo para sus vitrinas.

Luego de terminar tercero en su zona, Racing eliminó a River Plate en octavos de final y a Tigre en cuartos, ambos de local antes de este triunfo en La Bombonera como preludio a la final.

Boca, en tanto, cierra su temporada sin títulos en un año sin competencia internacional, ya que en febrero quedó eliminado en la segunda etapa del repechaje de la Libertadores ante Alianza Lima.

Esta derrota de Boca condena a River a disputar la Copa Sudamericana, pues dependía de un título del ‘Xeneize’ para aspirar a la vacante de la repesca de la Copa Libertadores por su ubicación tabla general de la liga argentina.

Este lunes en el Estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata se definirá el otro finalista en un duelo de los dos equipos de la ciudad: Gimnasia y Estudiantes, mientras que el partido por el título se disputará en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

El campeón de este torneo se medirá el próximo 20 de diciembre en el Estadio Único de San Nicolás ante Platense, ganador del Apertura, para coronar al vencedor del Trofeo de Campeones.

Fútbol Internacional Racing Boca Juniors
Redacción D10
santiago arzamendia_64497678.jpg
Fútbol Internacional
Tres paraguayos en las semifinales en Argentina
Las semifinales del fútbol argentino tendrán lugar este domingo 7 y lunes 8 de diciembre, con partidos que prometen paralizar al país: Boca Juniors vs. Racing Club y el imperdible clásico platense entre Gimnasia y Esgrima y Estudiantes.
Diciembre 05, 2025 09:10 a. m.
 · 
Redacción D10
Coppa Italia - Lazio vs Milan
Fútbol Internacional
Lazio acaba con el Milan de Modric de la Copa Italia
El Lazio apagó este jueves al Milan (1-0) en los octavos de final de la Copa Italia con el solitario gol de Mattia Zaccagni que dejó sin posibilidades de repetir final al combinado del croata Luka Modric, suplente en la derrota milanista.
Diciembre 04, 2025 07:45 p. m.
 · 
Redacción D10
English Premier League - Manchester United vs West Ham United
Fútbol Internacional
El United no pasa del empate en Old Trafford
El Manchester United, castigado con un gol a siete minutos del final del francés Soungoutou Magassa, volvió a las andadas y no pasó del empate (1-1).
Diciembre 04, 2025 07:41 p. m.
 · 
Redacción D10
PORTO.jpg
Fútbol Internacional
El Vitoria remonta y deja sin Copa al Porto
El Vitoria Guimaraes aprovechó el desorden del Porto, que se puso por delante gracias al español Gabri Veiga, para sellar la remontada en Do Dragao (1-3) y alcanzar las semifinales de la Copa de la Liga de Portugal.
Diciembre 04, 2025 07:35 p. m.
 · 
Redacción D10
jdnfksd - copia.jfif
Fútbol Internacional
Messi analiza “día a día” si jugará el Mundial 2026
El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, aseguró que analiza “día a día” la posibilidad de jugar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, que sería su sexta participación en la máxima cita del fútbol.
Diciembre 04, 2025 05:00 p. m.
G7Rr7_cXYAA_h13.jpeg
Fútbol Internacional
Leyendas expresan su entusiasmo antes del sorteo del Mundial 2026
Cuatro exfutbolistas que fueron protagonistas en los Mundiales expresaron este miércoles su entusiasmo con el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en el verano de 2026 y cuyo sorteo será el viernes en Washington.
Diciembre 04, 2025 07:36 a. m.
 · 
Redacción D10
