Segovinha es presentado en América Mineiro

Lo que era ya un hecho, fue anunciado por el propio club protagonista: Matías Segovia, el zurdo paraguayo de 23 años, es nuevo jugador del América Mineiro de la segunda división brasileña.

“Hay jugadores que no piden permiso: provocan, arriesgan, crean. Segovia llega con esa esencia. Es de los que piden el partido, asumen el marcaje y transforman el campo en un lienzo: cada toque, un golpe; cada regate, una firma. El paraguayo de 23 años llega cedido hasta diciembre de 2026. ¡Bienvenido, Segovia!”, escribió en su cuenta de X el equipo brasileño.

Segovia cumplió los 23 años el pasado 4 de este mes. Nació en Caaguazú, comenzó en Guaraní y ya tiene un recorrido importante por clubes como Santos, RWDM Bruselas de Bélgica y Al-Ain de Emiratos Árabes. Hasta ahora no ha podido encontrar estabilidad en ninguno.