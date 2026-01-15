16 ene. 2026
Paraguayos en el Exterior

Segovinha es presentado en América Mineiro

El paraguayo Matías Segovia fue presentado oficialmente como nuevo jugador del equipo de Minas Gerais que milita en la Serie B de Brasil.

Enero 15, 2026 07:10 p. m. • 
Por Redacción D10
G-ub5kBbQAMkR9A.jfif

Matías Segovia vuelve al fútbol del Brasil.

FOTO: AMERICA MINEIRO.

Lo que era ya un hecho, fue anunciado por el propio club protagonista: Matías Segovia, el zurdo paraguayo de 23 años, es nuevo jugador del América Mineiro de la segunda división brasileña.

“Hay jugadores que no piden permiso: provocan, arriesgan, crean. Segovia llega con esa esencia. Es de los que piden el partido, asumen el marcaje y transforman el campo en un lienzo: cada toque, un golpe; cada regate, una firma. El paraguayo de 23 años llega cedido hasta diciembre de 2026. ¡Bienvenido, Segovia!”, escribió en su cuenta de X el equipo brasileño.

Segovia cumplió los 23 años el pasado 4 de este mes. Nació en Caaguazú, comenzó en Guaraní y ya tiene un recorrido importante por clubes como Santos, RWDM Bruselas de Bélgica y Al-Ain de Emiratos Árabes. Hasta ahora no ha podido encontrar estabilidad en ninguno.

Matías Segovia América Mineiro Brasil
Redacción D10
Más contenido de esta sección
lezcano.jpg
Paraguayos en el Exterior
Rubén Lezcano marca su primer gol en Fluminense
En juego por el Campeonato Carioca, el paraguayo Rubén Lezcano anotó su primer gol con el Fluminense, contra el Madureira. El equipo ganó 2-1 en su estreno. El ofensivo guaraní disputó el encuentro hasta el minuto 74.
Enero 14, 2026 08:11 p. m.
 · 
Redacción D10
Erik López
Paraguayos en el Exterior
Éver Hugo Almeida recomienda a Erik López en Guatemala
El delantero paraguayo Erik López se encuentra en el interés del Deportivo Municipal de Guatemala, club que recibió la recomendación de un viejo conocido: Éver Hugo Almeida.
Enero 14, 2026 03:58 p. m.
 · 
Redacción D10
Javier-Baez-Junior-De-Barranquilla.jpg
Paraguayos en el Exterior
Javier Báez es un pedido de César Farías en Barcelona de Ecuador
El defensor paraguayo Javier Báez se encuentra cerca de fichar por el Barcelona de Ecuador, por expreso pedido del entrenador venezolano César Farías.
Enero 14, 2026 03:38 p. m.
 · 
Redacción D10
20260114_070453.jpg
Paraguayos en el Exterior
Golazo de Gabriel Ávalos en la Serie Río de la Plata
El delantero paraguayo Gabriel Ávalos se hizo sentir para Independiente con un golazo en la victoria ante Everton de Chile por la Serie Río de la Plata.
Enero 14, 2026 07:16 a. m.
 · 
Redacción D10
rrronaldo.jfif
Paraguayos en el Exterior
Talleres está muy cerca de contratar a Ronaldo Martínez
El delantero paraguayo Ronaldo Martínez puede cambiar de equipo pero no de país: pasaría de Platense a Talleres de Córdoba.
Enero 13, 2026 06:56 p. m.
 · 
Redacción D10
Ángel Romero
Paraguayos en el Exterior
Dorival: “Hay que respetar la historia de Ángel Romero”
En conferencia de prensa, el entrenador del Corinthians fue elogioso con el paso del paraguayo por el club.
Enero 13, 2026 04:53 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más