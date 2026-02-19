Se juega la Etapa 1 de la Superliga de fútbol de playa

Este viernes 20 en el Estadio Arena Pynandí de Luque, se pone en marcha el torneo de la Superliga APF Fútbol Playa 2026, en su primera etapa.

En el Grupo A se encuentran: Sportivo Luqueño, Recoleta FC, Libertad de Barcequillo y 4 de Agosto. En el Grupo B integran Deportivo Luque, San Antonio, Garden Club y San Miguel.

La competencia tiene tres etapas. Una vez culminada la primera fase, de acuerdo a las puntuaciones en ambos grupos se conformarán dos nuevos grupos para la disputa de la segunda etapa y este mismo procedimiento se aplicará también para la tercera. Para la fase final de la Superliga clasifican los seis equipos con los mejores puntajes acumulados de las tres fases anteriores.