Se juega la Etapa 1 de la Superliga de fútbol de playa

Este viernes 20 en el Estadio Arena Pynandí de Luque, se pone en marcha el torneo de la Superliga APF Fútbol Playa 2026, en su primera etapa.
En el Grupo A se encuentran: Sportivo Luqueño, Recoleta FC, Libertad de Barcequillo y 4 de Agosto. En el Grupo B integran Deportivo Luque, San Antonio, Garden Club y San Miguel.
La competencia tiene tres etapas. Una vez culminada la primera fase, de acuerdo a las puntuaciones en ambos grupos se conformarán dos nuevos grupos para la disputa de la segunda etapa y este mismo procedimiento se aplicará también para la tercera. Para la fase final de la Superliga clasifican los seis equipos con los mejores puntajes acumulados de las tres fases anteriores.
Calendario de la primera etapa de la Superliga
Fecha 1 – viernes 20 de febrero
18:00: Deportivo Luque vs. San Antonio
19:15: Sportivo Luqueño vs. Recoleta FC
20:30: San Miguel vs. Garden Club
21:45: 4 de Agosto vs. Libertad de Barcequillo
Fecha 2 – sábado 21 de febrero
18:00: Libertad de Barcequillo vs. Sportivo Luqueño
19:15: Garden Club vs. Deportivo Luque
20:30: 4 de Agosto vs. Recoleta FC
21:45: San Miguel vs. San Antonio
Fecha 3 – domingo 22 de febrero
18:00: San Antonio vs. Garden Club
19:15: Sportivo Luqueño vs. 4 de Agosto
20:30: Deportivo Luque vs. San Miguel
21:45: Recoleta FC vs. Libertad de Barcequillo
Final – lunes 23 de febrero
17:00: Tercer puesto – 2° Grupo B vs. 2° Grupo A
18:00: Final – 1° Grupo A vs. 1° Grupo B