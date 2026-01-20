Richard Sánchez se sumaría este miércoles a Olimpia

Jani Delmás, representante de Richard Sánchez, conversó con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM y se refirió a la situación del volante, que está para convertirse en el último refuerzo de Olimpia para la temporada 2026.

El empresario aseguró que “faltan detalles” contractuales para poder hacer oficial la operación, y que si todo sale bien, este miércoles el jugador será presentado y comenzará a entrenar bajo las órdenes de Pablo Vitamina Sánchez.

“Estamos terminando los últimos detalles con la gente de Racing. Si todo marcha bien mañana (por miércoles) Richard estaría por acá, a más tardar el jueves, faltan algunos detalles en el contrato, los abogados están puliendo eso”, apuntó.

Agregó que en lo que respecta a Olimpia con el jugador “está todo acordado al 100%” y que la operación es a préstamo por una temporada con opción a compra.

“Richard está con muchas ganas, con ganas de volver y poder tener el mismo rendimiento, está muy ansioso”, sentenció Delmás.

Sánchez, de 29 años, debutó en Olimpia en el 2017. Luego emigró al América de México, donde estuvo por cinco años, hasta llegar a Racing Club de Argentina. En el Franjeado ganó cuatro títulos y su último partido fue en agosto del 2019 en un superclásico ante Cerro Porteño en La Nueva Olla que terminó 0-0.