Adam Bareiro a Olimpia “está difícil”

Si bien Adam Bareiro tiene deseos de volver a vestir la camiseta de Olimpia, y que el club lo quiere, la situación es complicada. El presidente franjeado Rodrigo Nogués confesó que no solo habla con el jugador, sino también con el titular del Fortaleza, entidad a la que perteneces el delantero.

“Tuve conversaciones con el presidente de Fortaleza, pero está difícil. Las pretensiones del club son muy altas para nuestra realidad. Más allá de las ganas y de la predisposición de Adam, de tener un sacrificio económico, no hay mucho que hacer”, explicó.

Adam Bareiro comentó una publicación hecha por Olimpia sobre la llegada de Richard Sánchez y esto ilusionó a los hinchas. “Todos los atletas que salieron del club o que son reconocidos olimpistas, siempre se mantienen un guiño hacia la institución, siempre mantienen esa llama o ese fuego de querer volver. Tanto de ellos como de los hinchas y del club. Es parte de ese juego”, comentó.

El actual atacante del Fortaleza había debutado en el fútbol profesional con la casaca de Olimpia, en 2015 y le tocó compartir vestuario con su hermano Fredy Bareiro.