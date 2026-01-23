23 ene. 2026
Olimpia

Gustavo Alfaro visitó la práctica de Olimpia

El técnico de la Selección Paraguaya, Gustavo Alfaro, visitó el entrenamiento de Olimpia y hubo un saludo muy especial con Gastón Olveira.

Enero 23, 2026 08:41 a. m. • 
Por Redacción D10
20260123_083135.jpg

Gastón Olveira y Gustavo Alfaro se saludan.

@ElClubOlimpia

Gustavo Alfaro, técnico de nuestra Selección Paraguaya, visitó ayer el entrenamiento de Olimpia donde charló con el presidente Rodrigo Coto Nogués, el técnico Pablo Vitamina Sánchez y el plantel de jugadores.

El club Olimpia compartió algunas fotos de la visita de Alfaro a la Villa y en una de ellas se puede apreciar un afectuoso saludo entre el técnico de la Selección Paraguaya y el portero uruguayo Gastón Olveira.

Recordemos que Olveira tendrá la nacionalidad paraguaya en los próximos días y podría ser elegible por Alfaro para estar convocado y ser parte del plantel mundialista.

Otro que recibió el saludo del maestro Alfaro fue Richard Ortiz, el experintado mediocampista

Gustavo Alfaro Gastón Olveira Selección Paraguaya
Redacción D10
