Gustavo Alfaro visitó la práctica de Olimpia

Gustavo Alfaro, técnico de nuestra Selección Paraguaya, visitó ayer el entrenamiento de Olimpia donde charló con el presidente Rodrigo Coto Nogués, el técnico Pablo Vitamina Sánchez y el plantel de jugadores.

El club Olimpia compartió algunas fotos de la visita de Alfaro a la Villa y en una de ellas se puede apreciar un afectuoso saludo entre el técnico de la Selección Paraguaya y el portero uruguayo Gastón Olveira.

Recordemos que Olveira tendrá la nacionalidad paraguaya en los próximos días y podría ser elegible por Alfaro para estar convocado y ser parte del plantel mundialista.

Otro que recibió el saludo del maestro Alfaro fue Richard Ortiz, el experintado mediocampista