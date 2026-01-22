Olimpia hace oficial el regreso de Richard Sánchez

El anuncio más esperado por los olimpistas se dio en la noche de este jueves con el anuncio del regreso oficial del mediocampista Richard Sánchez, proveniente de Racing de Avellaneda.

“Volver a donde todo empezó no es solo un regreso, es un compromiso con la historia. Richard Sánchez, el orgullo de nuestra cantera y multicampeón de la casa, está de vuelta para escribir un nuevo capítulo. El Cachorro regresa con la misma calidad, pero con más hambre de gloria que nunca. Y será lo que ya fue. ¡Bienvenido a tu casa, Richard!”, fue el texto de bienvenida para Richard Sánchez.

El Cachorro retorna al club de sus amores luego de siete años. En el 2019 estuvo por última vez en Olimpia para posteriormente emigrar al América de México y últimamente en Racing donde no tuvo protagonismo.

Con esto, Olimpia anunció hasta el momento la suma de 12 refuerzos, los mismos son: Alejandro Silva, Raul Cáceres, Sebastián Lentinelly, Mateo Gamarra, Juanfer Alfaro, Alan Rodriguez, Anibal Chalá, Franco Alfonso, Bryan Bentaberry, Juan Vera, Hugo Sandoval y Richard Sánchez.