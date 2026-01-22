Hugo Sandoval es presentado en Olimpia

Este jueves por la tarde el club Olimpia hizo oficial el fichaje del joven Hugo Sandoval (25 años), delantero de área proveniente de Recoleta que llega al Rey de Copas con toda la ilusión de hacer historia.

“Desde Ciudad del Este. Físico, sacrificio y carácter. El Tanque del Este ya está en casa. ¡Bienvenido al club de tus amores!”, publicó el club Olimpia al pie de un video con las mejores jugdadas y goles del atacante.

¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐚𝐥 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐝𝐞 𝐭𝐮𝐬 𝐚𝐦𝐨𝐫𝐞𝐬, 𝐇𝐮𝐠𝐨! 🫡 pic.twitter.com/AeWQHm2D15 — Club Olimpia (@elClubOlimpia) January 22, 2026

En otro posteo, Olimpia publicó el flyer con el anuncio oficial. “Sueño cumplido, Hugo Ya sos nuevo refuerzo del Club Olimpia. Ahora, a dejar todo y pelear por los objetivos que tenemos. Bienvenido”.