22 ene. 2026
Olimpia

Hugo Sandoval es presentado en Olimpia

El delantero Hugo Sandoval fue anunciado de manera oficial como nuevo delantero de Olimpia.

Enero 22, 2026 06:05 p. m. • 
Por Redacción D10
Hugo Sandoval.jpg

Hugo Sandoval, delantero de Olimpia.

Este jueves por la tarde el club Olimpia hizo oficial el fichaje del joven Hugo Sandoval (25 años), delantero de área proveniente de Recoleta que llega al Rey de Copas con toda la ilusión de hacer historia.

“Desde Ciudad del Este. Físico, sacrificio y carácter. El Tanque del Este ya está en casa. ¡Bienvenido al club de tus amores!”, publicó el club Olimpia al pie de un video con las mejores jugdadas y goles del atacante.

En otro posteo, Olimpia publicó el flyer con el anuncio oficial. “Sueño cumplido, Hugo Ya sos nuevo refuerzo del Club Olimpia. Ahora, a dejar todo y pelear por los objetivos que tenemos. Bienvenido”.

Hugo Sandoval Olimpia Recoleta
Redacción D10
