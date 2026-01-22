22 ene. 2026
Olimpia

Richard Sánchez en el país y un cachorro en Villa Olimpia

El volante Richard Sánchez ya está en el país para incorporarse a Olimpia, que en las ultimas horas del miércoles compartió la imagen de un cachorro en la Villa Olimpia.

Enero 22, 2026 07:38 a. m. • 
Por Redacción D10
ssanchez.jpg

Richard Sánchez jugó últimamente en Racing.

Foto: Archivo.

Richard Sánchez, que será anunciado en las próximas horas como nuevo jugador de Olimpia, ya se encuentra en Paraguay para completar el proceso de su fichaje por el conjunto franjeado.

Durante la madrugada de este jueves, el volante que últimamente estuvo en Racing, llegó al país para sumarse al Olimpia, que por cierto, al final del miércoles compartió una publicación en alusión a su 12° refuerzo.

Las cuentas en redes sociales del Decano colgaron un video en el que aparece un cachorro blanco con detalles negros caminando en el predio de la Villa Olimpia. Richard Sánchez viene en condición de préstamo por un año, con opción de compra.

Olimpia Richard Sánchez
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Mateo Gamarra.jpg
Olimpia
Mateo Gamarra hace un análisis positivo
Mateo Gamarra, defensor de Olimpia, hizo un análisis positivo luego de los dos amistosos disputados ante Colo Colo y Boca Juniors.
Enero 19, 2026 11:04 a. m.
 · 
Redacción D10
Hugo Quintana.jpg
Olimpia
Hugo Quintana: “Perdimos por detalles”
Hugo Quintana, autor del gol de Olimpia en la derrota ante Boca Juniors, reconoció que perdieron por detalles.
Enero 19, 2026 10:43 a. m.
 · 
Redacción D10
20260119_091407.jpg
Olimpia
El 9 paraguayo que busca Olimpia
Pablo Vitamina Sánchez confirmó que hay negociaciones avanzadas para que Olimpia concrete al 9 que busca en su plantel.
Enero 19, 2026 10:02 a. m.
 · 
Redacción D10
20260119_081823.jpg
Olimpia
Vitamina Sánchez: “Vamos a ser competitivos”
Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia, analizó la caída ante Boca Juniors y resaltó que serán competitivos jugando de la misma manera que lo hicieron ante el equipo argentino.
Enero 19, 2026 08:53 a. m.
 · 
Redacción D10
20260119_075247.jpg
Olimpia
El caño de Alfaro y la felicitación de Paredes
Juan Fernando Alfaro, volante de Olimpia, le metió un tremendo caño a Leandro Paredes y el jugador de Boca Juniors no tuvo otra que felicitarlo.
Enero 19, 2026 08:02 a. m.
 · 
Redacción D10
20260118_230113.jpg
Olimpia
Olimpia cae ante Boca Juniors en un partidazo
Olimpia arrancó ganando pero Boca Juniors lo dio vuelta para quedarse con este histórico clásico sudamericano disputado en San Nicolás, Argentina.
Enero 18, 2026 11:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más