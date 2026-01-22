Richard Sánchez en el país y un cachorro en Villa Olimpia

Richard Sánchez, que será anunciado en las próximas horas como nuevo jugador de Olimpia, ya se encuentra en Paraguay para completar el proceso de su fichaje por el conjunto franjeado.

Durante la madrugada de este jueves, el volante que últimamente estuvo en Racing, llegó al país para sumarse al Olimpia, que por cierto, al final del miércoles compartió una publicación en alusión a su 12° refuerzo.

Las cuentas en redes sociales del Decano colgaron un video en el que aparece un cachorro blanco con detalles negros caminando en el predio de la Villa Olimpia. Richard Sánchez viene en condición de préstamo por un año, con opción de compra.