23 ene. 2026
Los 12 refuerzos de Olimpia costaron menos de USD 1.000.000

El presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, indicó que el mercado de pases que están llevando a cabo al club le costó menos de USD 1.000.000.

Enero 23, 2026 12:20 p. m. • 
Por Redacción D10
Alejandro Silva

Alejandro Silva es uno de los refuerzos del Olimpia.

Foto: Gentileza - Olimpia

Olimpia trajo 12 nuevos jugadores para encarar la temporada 2026, pero el presidente decano, Rodrigo Nogués, confesó que a pesar de esto, existe un balance positivo: “Fuimos muy creativos a la hora de negociar. El mercado de pases completo nos está costando menos de USD 1.000.000, entre préstamos y compras de pases”.

En conferencia de prensa añadió: “También estamos con ingresos superiores a lo que estamos gastando. Estamos casi en USD 2.600.000, en lo que es préstamos y ventas. El balance es positivo, estamos gastando menos de la mitad de lo que nos termina entrando”.

Rodrigo Nogués mencionó que “el balance genuinamente es positivo. Con esos pocos recursos fuimos bastante hábiles para llevar negociaciones beneficiosas para el club”.

Recordó que al final de la temporada pasada dijo que iban “a traer máximo cuatro o cinco refuerzos, pero fui claro que en caso de que haya muchas salidas teníamos que ir contratando”.

“Todo lo que trajimos lo hicimos manteniendo un balance: entre lo que necesitamos a corto y mediano plazo y también hasta donde podemos financieramente”, sentenció. Los dos últimos refuerzos presentados son Richard Sánchez y Hugo Sandoval.

