21 ene. 2026
Olimpia

Olimpia vs. Guaraní: Entradas a la venta

Olimpia habilitó la venta de entradas para lo que será el entreno en el torneo Apertura enfrentando a Guaraní en el clásico más añejo.

Enero 21, 2026 09:46 a. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2024-10-28 at 15.49.35.jpeg

Olimpia recibirá en el Defensores del Chs

Foto: Andrés Catalán/Última Hora

Olimpia puso oficialmente en venta las entradas para lo que será el juego de la primera fecha del torneo Apertura ante Guaraní.

El clásico más añejo del fútbol paraguayo quedó programado para el domingo 25 de enero a las 18:00 en el mítico estadio Defensores del Chaco.

Las entradas podrán ser adquiridas a través de la app del club Olimpia. También se hablitó un WhatsApp para más información: 0984 79 90 02.

Precio de entradas:

Gradería Sur: G. 30.000.

Plateas: G. 50.000.

Preferencias A, B y D: G. 70.000.

Preferencias C: G. 90.000.

Vip Albirroja: G. 100.000.

Olimpia Guaraní Torneo Apertura
Redacción D10
