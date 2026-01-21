Olimpia vs. Guaraní: Entradas a la venta

Olimpia puso oficialmente en venta las entradas para lo que será el juego de la primera fecha del torneo Apertura ante Guaraní.

El clásico más añejo del fútbol paraguayo quedó programado para el domingo 25 de enero a las 18:00 en el mítico estadio Defensores del Chaco.

Las entradas podrán ser adquiridas a través de la app del club Olimpia. También se hablitó un WhatsApp para más información: 0984 79 90 02.

Precio de entradas:

Gradería Sur: G. 30.000.

Plateas: G. 50.000.

Preferencias A, B y D: G. 70.000.

Preferencias C: G. 90.000.

Vip Albirroja: G. 100.000.