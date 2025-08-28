28 ago. 2025
Seattle Sounders será el rival del Inter Miami en la final de la Leagues Cup

El Seattle Sounders será el rival del Inter Miami en la final de la Leagues Cup tras derrotar a Los Angeles Galaxy en semifinales por 0-2.

Agosto 28, 2025 08:40 a. m. • 
Por Redacción D10
Seattle Sounders está en la final de la Leagues Cup.

El Seattle Sounders será el rival del Inter Miami en la final de la Leagues Cup tras derrotar a Los Angeles Galaxy en semifinales por 0-2, en un partido en el que la defensa de los angelinos hizo aguas.

Los de Seattle se adelantaron en el minuto 7 con un tanto del argentino Pedro de la Vega, que cazó uno de varios rechaces que concedieron los Galaxy en su propia área en la misma jugada, incapaces de despejar el peligro.

Los angelinos, actuales campeones de la MLS Cup, tuvieron el empate a mitad de la primera parte, pero un disparo lejano de Diego Fagúndez que iba dirigido junto al palo fue desviado a saque de esquina por el guardameta de los Sounders.

La segunda mitad comenzó de manera similar a la primera, y a pesar de que los locales tenían el control de la posesión, fueron los Sounders quienes ampliaron la ventaja.

Un saque de banda cercano al banderín de córner origino el gol, después de que el guyanés Osaze De Rosario controlase el balón rodeado por nueve contrarios, hiciese un sombrerito y alcanzase el rechace, pasando entre tres defensas, para empujar el balón a gol desde el interior del área pequeña.

Aunque los Galaxy intentaron recortar distancias, sobre todo a través de su extremo ghanés Joseph Paintsil, no gozaron de grandes ocasiones de gol hasta el final.

Antes de que pitara el colegiado, no obstante, expulsó con roja directa al lateral de los Sounders Nouhou por una entrada en la que impactó con los tacos en el gemelo de Gabriel Pec.

Los Sounders recibirán el próximo domingo al Inter Miami para determinar al vencedor de la Leagues Cup. El equipo de Seattle gozará de la localía por haber terminado primero de la Conferencia de la MLS en la primera fase del torneo, en la que firmó tres victorias en tres encuentros.

El equipo de Lionel Messi, que derrotó hoy al Orlando City por 3-1 en la otra semifinal, terminó segundo con tres victorias, pero una de ellas en penaltis.

Esta será la primera vez que el Inter Miami visite Seattle desde el aterrizaje de Messi y el resto de ‘europeos’ en la MLS.

Si bien los Sounders nunca se han alzado con la Leagues Cup, el Inter Miami lo logró en 2023, semanas después del fichaje de Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba. EFE

Redacción D10
