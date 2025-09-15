Se va acabando la paciencia

No solo en cuanto a resultados, sino también por rendimiento. Perdió la punta del torneo hace algunas semanas y acumula tres partidos sin ganar. A eso hay que sumarle que el equipo muestra un flojísimo nivel, con jugadores que están dejando mucho que desear en cuanto a rendimiento.
La hinchada azulgrana está cansada y pide a gritos la salida del técnico Diego Martínez, quien al parecer por ahora seguirá al frente del equipo.
Tras la última derrota en Juan León Mallorquín, Jorge Ribolzi, asistente técnico del Ciclón, expresó: “Duele la derrota, más aún habiendo tenido dos hombres de más. Tuvimos chances, pero no supimos concretar”. Ante la consulta de si piensan dar un paso al costado, fue contundente: “No me compete a mí responder, pero te digo que no existe ninguna chance de renunciar”. Cerro juega el miércoles ante Tembetary (19:00).
Cerro Porteño vive un momento crítico en el torneo Clausura.
3 partidos al hilo sin ganar acumula Cerro Porteño en el campeonato Clausura (dos derrotas y un empate).