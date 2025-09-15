15 sept. 2025
Cerro Porteño

Se va acabando la paciencia

Cerro Porteño está atravesando por un momento complicado en el torneo Clausura 2025.

Septiembre 15, 2025 09:37 a. m. • 
Por Redacción D10
Diego MArtínez

Diego Martínez se aferra al cargo de entrenador del Ciclón.

Foto: Andrés Catalán - Última Hora.

No solo en cuanto a resultados, sino también por rendimiento. Perdió la punta del torneo hace algunas semanas y acumula tres partidos sin ganar. A eso hay que sumarle que el equipo muestra un flojísimo nivel, con jugadores que están dejando mucho que desear en cuanto a rendimiento.

La hinchada azulgrana está cansada y pide a gritos la salida del técnico Diego Martínez, quien al parecer por ahora seguirá al frente del equipo.

Tras la última derrota en Juan León Mallorquín, Jorge Ribolzi, asistente técnico del Ciclón, expresó: “Duele la derrota, más aún habiendo tenido dos hombres de más. Tuvimos chances, pero no supimos concretar”. Ante la consulta de si piensan dar un paso al costado, fue contundente: “No me compete a mí responder, pero te digo que no existe ninguna chance de renunciar”. Cerro juega el miércoles ante Tembetary (19:00).

Cerro Porteño vive un momento crítico en el torneo Clausura.

3 partidos al hilo sin ganar acumula Cerro Porteño en el campeonato Clausura (dos derrotas y un empate).

Cerro Porteño Torneo Clausura Diego Martínez
Redacción D10
Más contenido de esta sección
aliseda cerro_62828871.jpg
Cerro Porteño
Cerro: Retorno a las labores
El plantel de Cerro Porteño retoma las labores luego de una pausa de 2 días, apuntando al próximo compromiso que animará ante Tembetary, el domingo 7 en La Nueva Olla, en el cierre de la primera rueda del Clausura.
Septiembre 03, 2025 07:54 a. m.
 · 
Redacción D10
j fñal ñlsd fña fdas_62813185.jpg
Cerro Porteño
Cerro: Semana para recuperar valores
Cerro Porteño retoma las labores luego de su empate con Libertad, que significó dejar la cima de la clasificación del torneo Clausura.
Septiembre 02, 2025 07:45 a. m.
 · 
Redacción D10
libertad vs cerro porteño_06_62793156.jpg
Cerro Porteño
Diego Martínez, conforme con el empate ante Libertad
Diego Martínez, técnico de Cerro Porteño, manifestó que la paridad con Libertad sirve por el peso que tiene el conjunto gumarelo.
Septiembre 01, 2025 09:47 a. m.
 · 
Redacción D10
GzeejZMWoAAzbFS.jpg
Cerro Porteño
Mentalizados en la lucha
Cerro Porteño trabaja de cara a su compromiso ante Libertad, que será este domingo en La Huerta desde las 16:00.
Agosto 30, 2025 10:08 a. m.
 · 
Redacción D10
GzY1oXRX0AEae0I.jpeg
Cerro Porteño
Apuntando al Gumarelo
Cerro Porteño se prepara para visitar a Libertad, este domingo 31 en La Huerta de Tuyucuá, desde las 16:00, por la fecha 10 del torneo Clausura 2025.
Agosto 29, 2025 06:49 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-08-24 at 8.34.55 PM.jpeg
Cerro Porteño
La reflexión de Diego Martínez
Diego Martínez, DT de Cerro Porteño, analizó la derrota frente a Trinidense y dijo que el equipo hizo un buen partido hasta la expulsión de Carrizo.
Agosto 25, 2025 08:04 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más