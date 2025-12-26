26 dic. 2025
Cerro Porteño

El “regalo” de Navidad de Cerro Porteño: una nueva inhibición

Horas antes de Navidad, Cerro Porteño recibió una nueva inhibición por parte de la FIFA y estaría relacionada con la llegada de Matías Pérez.

Diciembre 26, 2025 05:44 p. m. • 
Por Redacción D10
Matías Pérez

Para el recuerdo. Matías Pérez, con la camiseta retro del Ciclón del 96, cuando también fue campeón.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

Cerro Porteño, que cerró el 2025 con dos títulos y que ya presentó a Santiago Mosquera como nuevo refuerzo, tuvo una Navidad bastante particular gracias a la FIFA.

El 24 de diciembre la máxima entidad que rige el fútbol sancionó a la institución de Barrio Obrero con una nueva sanción, que es la cuarta en esta temporada y que le impedirá inscribir futbolistas.

Puede fichar, como lo hizo con el colombiano procedente de Independiente Santa Fe, “solo que para inscribirlo tiene que estar levantadas todas las sanciones” había dicho en su momento el directivo Miguel Carrizosa.

De acuerdo con informaciones periodísticas, la última sanción tendría que ver con Matías Pérez, central que llegó a mitad de año del FC Orenburg. Las otras que la FIFA le impuso a Cerro Porteño fueron por deudas con Claudio Aquino, con el Bolívar en el caso de Francisco da Costa y con Sarmiento en la llegada de Jonatan Torres.

Según las declaraciones hechas por Miguel Carrizosa hace días, el club tiene previsto levantar estas sanciones antes de que finalice el año.

Cerro Porteño
Redacción D10
