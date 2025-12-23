23 dic. 2025
Cerro Porteño

Carrizosa: “Queremos que sean verdaderos refuerzos”

El directivo de Cerro Porteño evaluó lo que dejó la temporada, apuntando a los posibles refuerzos para el 2026 en Cerro Porteño.

Diciembre 23, 2025 12:54 p. m. • 
Por Redacción D10
Cerro Porteño levantó su primera Supercopa Paraguay.

Foto: Dardo Ramírez - ÚH

Miguel Carrizosa, dirigente de Cerro Porteño, analizó el presente del Ciclón, que cierra temporada coronándose en varias categorías en otras disciplinas.

En charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), el dirigente azulgrana valoró el cierre de temporada y el rendimiento global a lo que explicó: “En las formativas estamos muy bien, ganamos en 4 de 6 categorías, y en otros deportes hemos destacados como en futsal y femenino, y este 2025 fue un gran año, con alto porcentaje de triunfos, así que terminamos muy felices, ya que los resultados mandan”.

Acerca de la conformación de la plantilla para el 2026, el dirigente apuntó: “Estamos en trabajo de incorporar, estamos viendo opciones, pero una vez finiquitado se sabrá, sí queremos que sumen al plantel, con buen nivel para tener chances en la Copa, que sean verdaderos refuerzos”, agregando acerca de la primera incorporación: “Se lo espera a Mosquera (Santiago), el primero que se cerró, recomendación del técnico, tiene buen juego, tiene gol y de buen corte ofensivo, y es allí en donde queremos sumar, en el ataque”.

Con relación al caso del arquero Roberto Junior Fernández y una posible salida por al menos 6 meses, Carrizosa explicó: “Depende de que no sea en un club local, le apoyamos su decisión si quiere salir, el técnico lo quiere tener pero dependerá de él o de alguna oferta que llegue del exterior”, sumando acerca de la situación del resto del plantel: “Esto es una etapa de recuperación, salvo Araújo (Sergio) vamos a contar con todos para la pretemporada”.

Cerro Porteño inicia los trabajos el 2 de enero en el CIDE de Minga Guazú, y tiene como primer desafío afrontar los amistosos de corte internacional en Montevideo, Uruguay.

Redacción D10
