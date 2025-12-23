23 dic. 2025
Cerro Porteño

Jorge Bava: el técnico de Cerro Porteño que colecciona trofeos

Como si de un coleccionista de trofeos se tratara, el técnico uruguayo Jorge Bava, actualmente al frente del Cerro Porteño paraguayo, va tomando con sus dirigidos los títulos que se disputan allá donde dirige.

Diciembre 23, 2025 10:32 a. m. • 
Por Redacción D10
Jorge Bava

Jorge Bava ya levantó dos títulos con Cerro Porteño.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

En menos de cinco años en los banquillos, Bava, un exguardameta de 44 años, ya ha ganado ocho títulos, los últimos 3 en un 2025 de ensueño: alzó el trofeo del Apertura colombiano con Independiente Santa Fe y la Supercopa y el campeonato paraguayo con Cerro Porteño, equipo que no ganaba un trofeo de la liga desde 2021.

“Tenemos la excepción de México”, dijo Bava en una entrevista telefónica a EFE al recordar los 10 meses que estuvo al frente del León de la Liga MX, donde su equipo se desempeñó de manera discreta tras ganar 7 partidos, empatar otros 7 y perder 9 en 2024.

Se fue en blanco en México, pero de esa experiencia Bava rescata el aprendizaje mientras se queda con los buenos resultados en Uruguay -donde levantó 5 títulos con el Liverpool-, Colombia y Paraguay, un país en el que vivió y ganó como jugador, en el ahora lejano 2007 con Libertad.

“Ha sido un gran inicio en otro rol dentro del fútbol en apenas 4 años y medio, fueron buenas experiencias, los equipos han competido en gran nivel y han logrado cosas importantes”, añadió al repasar su andar en los banquillos.

Bava cree que este éxito que ha tenido en sus primeros años como entrenador está atado a las buenas plantillas con las que ha contado hasta ahora.

“Soy un beneficiado por los jugadores que he tenido, por el carácter que han tenido a la hora de definir cada torneo y obviamente que sí, tendré mi virtud de participar en esos logros que fueron todos diferentes”, apuntó.

De igual forma, destacó la buena energía del vestuario, ese “intangible del fútbol”, como una de las variables de su éxito.

“Había un ambiente que se percibía indescriptible, un convencimiento, y cuando el equipo está convencido, creo que puede llegar a grandes cosas. Es algo que destaco, que fue un patrón en los 3 equipos en los que fui campeón”, afirmó.

El reto de la Copa Libertadores

El DT afirmó a EFE que en el fútbol el éxito “es efímero” y siempre se debe aspirar a ganar.

Es por ello que ya alista el 2026 de Cerro Porteño, club con el que espera revalidar los títulos de 2025 y ser protagonista en la Copa Libertadores del año entrante, un torneo que históricamente ha sido esquivo para la institución ‘Azulgrana’.

Tras presentarse a 47 ediciones, Cerro Porteño no ha podido llegar siquiera a la final de este torneo, aunque ha jugado las semifinales en 6 oportunidades, la última en 2011.

El equipo ya acordó la contratación del atacante colombiano Harold Mosquera, a quien Bava dirigió en Independiente Santa Fe y cree que le puede ayudar a conseguir nuevos triunfos en 2026.

“Es una petición mía”, confesó el DT sobre el fichaje del colombiano. “Su nivel ha ido creciendo constantemente, traemos a un jugador en muy buen momento, se dio la particularidad de que también necesitábamos tener más jugadores en la ofensiva y creo que nos puede aportar mucho”, sentenció.

Cerro Porteño Jorge Bava
Redacción D10
Más contenido de esta sección
franco cristaldo cerro porteño_64709882.jpg
Cerro Porteño
Franco Cristaldo en el radar del Ciclón
Cerro Porteño se mueve en el mercado de pases y fijó sus pretensiones en Franco Cristaldo, de 29 años. El volante ofensivo nació en Argentina, pero se nacionalizó paraguayo por sus raíces guaraníes.
Diciembre 18, 2025 07:19 a. m.
 · 
Redacción D10
gfgfg.jpg
Cerro Porteño
La primera cara nueva del supercampeón
Se confirmó el primer refuerzo de Cerro Porteño para la temporada 2026.
Diciembre 16, 2025 04:14 p. m.
 · 
Redacción D10
Juan Carlos Pettengill Miguel Carrizosa
Cerro Porteño
Miguel Carrizosa y la Copa Libertadores: “Se puede”
Para el directivo de Cerro Porteño, la Copa Libertadores “se puede”. Dijo: “Tenemos que aspirar a ganar los campeonatos locales pero no dejar de apostar y soñar con la Copa Libertadores”.
Diciembre 16, 2025 12:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Óscar Cardozo
Cerro Porteño
¿Qué dijeron desde Cerro Porteño sobre Óscar Cardozo?
En estos días se supo que Óscar Cardozo desea poner fin a su exitosa carrera deportiva jugando por el club de sus amores: Cerro Porteño. Este martes, el directivo azulgrana Miguel Carrizosa se refirió a esa situación.
Diciembre 16, 2025 12:14 p. m.
 · 
Redacción D10
Óscar Cardozo
Cerro Porteño
Cerro Porteño, el sueño de Óscar Cardozo
Óscar Cardozo no continuará en Libertad, pero el delantero de 42 años tendría un último sueño antes de colgar los botines: jugar con la camiseta de Cerro Porteño.
Diciembre 15, 2025 03:17 p. m.
haedo valdez.jpg
Cerro Porteño
Haedo inclina su apoyo a la candidatura de Carlos Rejala
Nelson Haedo anunció en conferencia el apoyo la candidatura de Carlos Rejala.
Diciembre 14, 2025 09:05 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más