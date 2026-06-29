29 jun. 2026
Selección Paraguaya

Se sentirá el calor durante el Alemania-Paraguay

El juego que sostendrá la Selección Paraguaya ante Alemania se disputará durante una tarde calurosa en Foxborough, donde se encuentra el estadio. ¿Afectará esto a los alemanes?

Junio 29, 2026 02:56 p. m. • 
Por Redacción D10
Estadio Boston

Se aguardan altas temperaturas en el Estadio Boston.

Foto: Gentileza - Paraguay

Paraguay se medirá con Alemania por un lugar en octavos de final de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Boston, ubicado en la ciudad de Foxborough. A estas horas, el sol está haciendo de las suyas y la pregunta es si esto afectará el juego alemán.

Actualmente la temperatura en donde está el recinto deportivo que albergará el choque albirrojo es de 27°, pero con una sensación de 32° y casi 50% de humedad. Obviamente que el calor podría repercutir también en el equipo guaraní, pero sus jugadores están acostumbrados a estas temperaturas; no así el conjunto alemán.

En un encuentro en el cual ya no hay margen para el error, la Albirroja no debe escatimar esfuerzo aunque tiene que hacerlo con inteligencia para no quedar muy desgastado físicamente. Paraguay chocará con Alemania a las 17:30 por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Mundial FIFA 2026 Selección Paraguaya Paraguay Alemania
Redacción D10
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