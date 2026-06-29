Se sentirá el calor durante el Alemania-Paraguay

Paraguay se medirá con Alemania por un lugar en octavos de final de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Boston, ubicado en la ciudad de Foxborough. A estas horas, el sol está haciendo de las suyas y la pregunta es si esto afectará el juego alemán.

Actualmente la temperatura en donde está el recinto deportivo que albergará el choque albirrojo es de 27°, pero con una sensación de 32° y casi 50% de humedad. Obviamente que el calor podría repercutir también en el equipo guaraní, pero sus jugadores están acostumbrados a estas temperaturas; no así el conjunto alemán.

En un encuentro en el cual ya no hay margen para el error, la Albirroja no debe escatimar esfuerzo aunque tiene que hacerlo con inteligencia para no quedar muy desgastado físicamente. Paraguay chocará con Alemania a las 17:30 por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.