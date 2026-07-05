05 jul. 2026
Copa del Mundo

México vs. Inglaterra: Paso a paso

México e Inglaterra chocan frente a frente por un lugar en cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

Julio 05, 2026 08:00 p. m. • 
Por Redacción D10
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Mundial FIFA 2026 Inglaterra México
Redacción D10
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