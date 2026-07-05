04 jul. 2026
Selección Paraguaya

Gustavo Gómez: “Dejamos todo dentro del campo”

El capitán de la selección paraguaya, Gustavo Gómez, dejó un mensaje cargado de autocrítica, orgullo y agradecimiento luego de la eliminación del combinado albirrojo, destacando el compromiso del equipo durante toda la competencia.

Julio 04, 2026 09:40 p. m. • 
Por Redacción D10
Gustavo Gómez

Gustavo Gómez valoró todo lo realizado por los compañeros en el Mundial.

Foto: Gentileza - Gustavo Gómez

Gustavo Gómez, capitán de la Selección Paraguaya dejó un mensaje cargado de autocrítica, orgullo y agradecimiento luego de la eliminación destacando el compromiso del equipo durante toda la competencia. “Hemos dejado todo dentro del campo, eso también es lo que le dije a mis compañeros, que esa identidad tiene que ser la base: dejar todo dentro del campo”, expresó el defensor, remarcando la actitud mostrada por el plantel en el torneo.

Gómez señaló que, a este nivel, el equipo debe seguir creciendo con el tiempo y el trabajo. “Después también, a este nivel, hay que agregarle cosas que creo que se pueden conseguir con el tiempo, con trabajo”, añadió.

El capitán también dedicó palabras de agradecimiento a la afición paraguaya, que acompañó masivamente al equipo durante su recorrido mundialista. “Solo agradecer a toda la gente de Paraguay porque hemos sentido el apoyo desde que salimos del país, los días que estuvimos allá fueron increíbles”, afirmó.

Con una mezcla de tristeza y orgullo, Gómez sostuvo que el plantel se marcha con la tranquilidad de haberlo entregado todo: “Nos va a doler, pero también tenemos la sensación de que dejamos todo dentro del campo”.

Respaldo al cuerpo técnico

En otro tramo de sus declaraciones, el capitán se refirió al proceso liderado por Gustavo Alfaro, destacando el impacto positivo del entrenador en la selección. “Creo que sí, el profe llegó… nuestro mayor éxito es mirar hace un año, diez meses, dos años atrás, dónde estábamos y dónde conseguimos llegar”, señaló.

Gómez resaltó además el aporte humano del entrenador: “El profe no solo ha entrenado futbolistas, sino personas. Nos ayudó a ser mejores atletas y mejores personas, y eso es lo más importante”.

Una generación que deja huella

Las palabras del capitán reflejan también el cierre de un ciclo para una generación encabezada por referentes como Miguel Almirón, que finalmente logró competir en la máxima cita mundialista tras años de intentos. “Han sido los mejores días de nuestra vida, una experiencia que a una generación le fue esquiva durante mucho tiempo”, resumió el capitán albirrojo.

Mundial FIFA 2026 Selección Paraguaya Albirroja
Redacción D10
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