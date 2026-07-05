José Luis Chilavert: “Han caído con dignidad”

José Luis Chilavert, otrora capitán de la Selección Paraguaya y elegido Mejor Portero del Mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), también valoró a esta Albirroja que el sábado se eliminó de la Copa del Mundo.

Después de finalizar el partido de Paraguay ante Francia, el exguardameta nacional escribió en X: “Queridos jugadores, cuerpo técnico y cuerpo médico, ustedes han caído con dignidad, defendiendo la historia paraguaya de lucha y amor propio”.

@APFOficial @UltimaHoracom @ABCCardinal Queridos Jugadores ,CT y CM ustedes han caído con dignidad,defendiendo la historia Pya,de lucha y amor propio.A prepararse para los próximos desafios.Estaran siempre en nuestros corazones.💪🏼❤️🇵🇾 — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) July 4, 2026

“A prepararse para los próximos desafíos. Estarán siempre en nuestros corazones”, se lee en el texto que colgó José Luis Chilavert en las redes sociales. Al exarquero también le tocó sufrir una eliminación ante Francia como jugador, en la Copa del Mundo 1998 con aquel recordado gol de oro, el primero en la historia de los mundiales.

Y así de recordada también es la imagen de José Luis Chilavert después de recibir ese tanto, levantando a sus compañeros del césped, intentando consolarlos tras resistir más de 110 minutos contra los locales.