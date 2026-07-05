05 jul. 2026
Selección Paraguaya

José Luis Chilavert: “Han caído con dignidad”

El paraguayo elegido tres veces Mejor Portero del Mundo, José Luis Chilavert, dejó un mensaje en redes sociales para destacar lo hecho por los jugadores de la Selección Paraguaya en la Copa del Mundo: “Han caído con dignidad”.

Julio 05, 2026 11:44 a. m. • 
Por Redacción D10
Paraguay

La Selección Paraguay se despidió en los octavos de final.

Foto: AFP

José Luis Chilavert, otrora capitán de la Selección Paraguaya y elegido Mejor Portero del Mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), también valoró a esta Albirroja que el sábado se eliminó de la Copa del Mundo.

Después de finalizar el partido de Paraguay ante Francia, el exguardameta nacional escribió en X: “Queridos jugadores, cuerpo técnico y cuerpo médico, ustedes han caído con dignidad, defendiendo la historia paraguaya de lucha y amor propio”.

A prepararse para los próximos desafíos. Estarán siempre en nuestros corazones”, se lee en el texto que colgó José Luis Chilavert en las redes sociales. Al exarquero también le tocó sufrir una eliminación ante Francia como jugador, en la Copa del Mundo 1998 con aquel recordado gol de oro, el primero en la historia de los mundiales.

Y así de recordada también es la imagen de José Luis Chilavert después de recibir ese tanto, levantando a sus compañeros del césped, intentando consolarlos tras resistir más de 110 minutos contra los locales.

Selección Paraguaya Mundial FIFA 2026 José Luis Chilavert Francia Paraguay
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro: “Me voy con la tranquilidad de que vinimos a competir”
Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Paraguaya, destacó que se marcha del Mundial con la satisfacción de que la Albirroja compitió en la máxima cita futbolística del planeta y sobre su futuro manifestó que deberá conversar con su familia.
Julio 04, 2026 10:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo Gómez
Selección Paraguaya
Gustavo Gómez: “Dejamos todo dentro del campo”
El capitán de la selección paraguaya, Gustavo Gómez, dejó un mensaje cargado de autocrítica, orgullo y agradecimiento luego de la eliminación del combinado albirrojo, destacando el compromiso del equipo durante toda la competencia.
Julio 04, 2026 09:40 p. m.
 · 
Redacción D10
HMbHJkwXgAAh6wf.jpeg
Selección Paraguaya
El mensaje de Harrison tras la eliminación
Robert Harrison usó las redes para expresarse tras la eliminación de Paraguay frente a Francia.
Julio 04, 2026 09:33 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-MATCH89-PAR-FRA
Selección Paraguaya
La doble tapada de Orlando Gill a Mbappé
Orlando Gill, portero de la Albirroja, tuvo increíbles reflejos para negarle por dos veces el segundo gol a Kylian Mbappé.
Julio 04, 2026 09:29 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-MATCH89-PAR-FRA
Selección Paraguaya
Matías Galarza: “Orgulloso de defender a mi país y a mis compañeros”
El mediocampista de la Selección Paraguaya, Matías Galarza, expresó su sentir luego de la derrota por 1-0 frente a Francia, resultado que marcó el final del histórico recorrido de la Albirroja en el Mundial 2026.
Julio 04, 2026 09:17 p. m.
 · 
Redacción D10
HMayGM3WgAA3NR1.jpg
Selección Paraguaya
El insulto de Mbappé a Junior Alonso
Kylian Mbappé, capitán de Francia, tuvo varios episodios polémicos con los jugadores de la Albirroja, uno de ellos con Junior Alonso, al cual insultó feo.
Julio 04, 2026 08:53 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más