El mensaje de Harrison tras la eliminación

El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, emitió un sentido posteo tras lo que fue la eliminación paraguaya en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El titular paraguayo expresó su orgullo y afirmó que el equipo se va con “la frente en alto y el corazón lleno de orgullo”.

Harrison, que vivió su primer mundial como cabeza dirigencial, destacó la entrega del equipo y por representar con dignidad y pasión en la gran cita mundial.

En la parte final, agradeció al profesor Gustavo Alfaro y todo su cuerpo técnico por el profesionalismo, la convicción y el compromiso colocado durante el proceso que inició en agosto del 2024.