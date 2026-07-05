Gustavo Alfaro: “Me voy con la tranquilidad de que vinimos a competir”

Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Paraguaya, habló en conferencia de prensa luego de la eliminación de la Copa del Mundo a manos de Francia dejando en claro la tristeza pero la satisfacción porque la Albirroja compitió.

El primer tema abordado fue el penal sancionado a favor de Francia. “No pude ver todavía la jugada, la vi en la cabina del VAR pero no fue un buen plano. El árbitro primero dijo que se tiró y tras consultar con el VAR cambia de decisión. Es un penal de VAR”, explicó.

Alfaro dejó en claro que la sensación de tristeza es enorme. “La sensación que me queda es que es una tristeza muy grande”, graficó.

Sobre el juego con Francia, Alfaro dio su análisis. “La complejidad era muy grande. Acá teníamos que doblar a cuatro hombres. Nos obligó a retroceder y eso nos quitó la posibilidad de tener más peso ofensivo”, detalló.

Pese a la derrota, Alfaro se mostró satisfecho. “Me quedo con la tranquilidad de que vinimos a competir y lo hicimos en fases muy difíciles. Dirán que si íbamos por la llave de Australia se facilitaba el camino. Australia quedó fuera en el primer partido”, indicó.

El adiestrador albirrojo también destacó al grupo que se formó en esta Copa del Mundo. “Hace mucho tiempo que estamos juntos, ojalá hubiesen tenido la posibilidad la vida interna de este plantel, es una familia”, valoró.

También sacó pecho por la forma en que los franceses festejaron el pasaporte a cuartos de final. “Francia no hubiese festejado como festejó. Trató de sostener el partido haciendo pasar el tiempo contra nosotros. La capacidad individual de un jugador a veces, rescata a un equipo y creo que eso fue lo que lo que pasó hoy”, subrayó.

La Albirroja buscó hasta el final, manifestó Alfaro. “Hasta el último instante quisimos revertir una historia que se tornó adversa. Acá tuvo que pelear hasta el final porque Paraguay lo llevó a pelear hasta el final”, aclaró.

Sobre su futuro, respondió largo y tendido aunque sin confirmar ni negar absolutamente nada. La pregunta sigue volando en el aire. “La Selección fue mi familia en Paraguay. No quiero ninguna especulación. Hoy tengo herida abiertas, no puedo razonar con equilibrio. No sé qué hacer con mi vida profesional”. “Es una decisión que la debo tomar con mi familia”, concluyó.