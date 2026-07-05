Matías Galarza: “Orgulloso de defender a mi país y a mis compañeros”

El volante destacó el orgullo que le genera haber representado al país en la máxima cita del fútbol y valoró el esfuerzo realizado por todo el plantel durante la competencia.

“Orgulloso de defender a mi país y a mis compañeros”, manifestó Galarza al término del encuentro.

Sin embargo, el futbolista reconoció que la eliminación dejó un sabor amargo, considerando que Paraguay compitió de igual a igual frente a una de las grandes potencias del fútbol mundial.

“Me voy con la sensación amarga”, confesó el mediocampista, reflejando la tristeza del grupo por despedirse del torneo en los octavos de final.

Pese al resultado, Paraguay cerró una destacada participación en la Copa del Mundo, alcanzando el puesto 16 tras superar la fase de grupos y eliminar a Alemania en los dieciseisavos de final, consolidando una campaña que volvió a ilusionar a todo el pueblo albirrojo.