04 jul. 2026
Selección Paraguaya

Matías Galarza: “Orgulloso de defender a mi país y a mis compañeros”

El mediocampista de la Selección Paraguaya, Matías Galarza, expresó su sentir luego de la derrota por 1-0 frente a Francia, resultado que marcó el final del histórico recorrido de la Albirroja en el Mundial 2026.

Julio 04, 2026 09:17 p. m. • 
Por Redacción D10
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Matías Galarza, mediocampista de la Albirroja. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

MAURO PIMENTEL/AFP

El volante destacó el orgullo que le genera haber representado al país en la máxima cita del fútbol y valoró el esfuerzo realizado por todo el plantel durante la competencia.

“Orgulloso de defender a mi país y a mis compañeros”, manifestó Galarza al término del encuentro.

Sin embargo, el futbolista reconoció que la eliminación dejó un sabor amargo, considerando que Paraguay compitió de igual a igual frente a una de las grandes potencias del fútbol mundial.

“Me voy con la sensación amarga”, confesó el mediocampista, reflejando la tristeza del grupo por despedirse del torneo en los octavos de final.

Pese al resultado, Paraguay cerró una destacada participación en la Copa del Mundo, alcanzando el puesto 16 tras superar la fase de grupos y eliminar a Alemania en los dieciseisavos de final, consolidando una campaña que volvió a ilusionar a todo el pueblo albirrojo.

Matías Galarza Albirroja Selección Paraguaya
Redacción D10
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