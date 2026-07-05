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Selección Paraguaya

La doble tapada de Orlando Gill a Mbappé

Orlando Gill, portero de la Albirroja, tuvo increíbles reflejos para negarle por dos veces el segundo gol a Kylian Mbappé.

Julio 04, 2026 09:29 p. m. • 
Por Redacción D10
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Orlando Gill tuvo doble tapada clave ante Kylian Mbappé. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

MAURO PIMENTEL/AFP

Paraguay cayó derrotado por 1-0 ante Francia por los octavos de final de la Copa del Mundo gracias al solitario gol de penal de Kylian Mbappé que venció a Orlando Gill, una de las figuras de la Albirroja en la Copa del Mundo.

El portero Orlando Gill tuvo una destacada actuación e incluso le negó por dos veces la posibilidad del gol al capitán de Francia en el tramo final que hubiese liquidado antes el trámite.

Kylian Mbappé encontró una pelota servida dentro del área y remató de zurda entre las piernas de Gustavo Velázquez encontrando una extraordianaria respuesta de Orlando Gill, el rebote le volvió a quedar a Kylian que remató a quemarropa y otra vez encontró al portero albirrojo que se lució ante uno de los mejores delanteros del mundo.

Orlando Gill Francia Paraguay
Redacción D10
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