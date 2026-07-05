05 jul. 2026
Selección Paraguaya

La Albirroja llegará al país el lunes

La delegación de la Selección Paraguaya dejará Estados Unidos este domingo y llegará al país durante las primeras horas del lunes.

Julio 05, 2026 01:27 p. m. • 
Por Redacción D10
Maurício

Los jugadores de la Albirroja llegarán el lunes.

Foto: Gentileza - Albirroja

La Selección Paraguaya quedó eliminada de la Copa del Mundo ante Francia el sábado, con el solitario tanto de Kylian Mbappé de penal y esta tarde ya emprenderá el viaje de regreso a casa.

El avión de la Albirroja despegará de Filadelfia, Estados Unidos, a las 17:00 y se prevé que aterrice en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi durante las primeras horas del lunes. Se estima que el viaje, en vuelo directo, duraría nueve horas por lo que ya estarían en suelo paraguayo a las 02:00.

Después de quedar encasillada en el Grupo D, la selección dirigida por Gustavo Alfaro avanzó a los dieciseisavos de final como una de las mejores terceras del certamen. En esa fase despidió a la poderosa Alemania desde los 12 pasos y en octavos de final no pudo evitar la derrota frente a la ofensiva más letal del torneo.

Paraguay retornó a una Copa del Mundo tras estar ausente en tres ediciones seguidas por lo que se considera como buena la campaña que realizó en este Mundial.

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