28 ago. 2025
Rally del Paraguay

Se realiza la largada simbólica del Rally del Paraguay 2025

El corazón del sur vibra con la ceremonia de apertura del WRC ueno Rally del Paraguay 2025, un evento que marca un hito en la historia deportiva y cultural del país.

Agosto 28, 2025 07:37 p. m.
WhatsApp Image 2025-08-28 at 19.26.56.jpeg

Los primeros autos en presentarse.

Foto: José Bogado - Última Hora

La largada simbólica tiene lugar en el Centro Cívico de Encarnación (Sambódromo) este jueves.

Los portones del Centro Cívico se abrieron desde las 15:00, mientras que el acto oficial arrancó a las 17:00 con la participación de DJ Indio Rubio, un show especial del corso encarnaceno, una sesión de firma de autógrafos con los pilotos y la presentación oficial de los 47 autos inscriptos: 24 internacionales y 23 nacionales.

El cierre de la jornada estará a cargo del grupo musical Tierra Adentro, seguido de un espectáculo de fuegos artificiales.

El presidente de la República, Santiago Peña, celebró la histórica realización del Rally Mundial en Paraguay, evento que marcó un antes y un después para el deporte motor en el país.

“Llegó el día, un día que realmente va a quedar en la historia del Paraguay”, expresó el mandatario

“El 28 de agosto se hizo realidad un sueño anhelado por pilotos, mecánicos, periodistas y miles de aficionados. Hoy Paraguay está en la vidriera del mundo”, agregó.

WhatsApp Image 2025-08-28 at 18.23.12.jpeg

El sueco Oliver Solberg saludando a los fanáticos.

Foto: José Bogado - Última Hora

El jefe de estado destacó que esta edición del rally es el inicio de una nueva era para el país en materia deportiva y turística. Según confirmó, ya está asegurada la realización del evento por dos años más, lo que consolidará a Paraguay como una parada obligatoria en el circuito internacional.

“Van a ser tres ediciones. Este es apenas el comienzo. Hay mucho aprendizaje para nosotros, para los equipos y para los organizadores. Muchos venían a un país totalmente desconocido, y se están llevando la mejor impresión”, remarcó.

Rally del Paraguay 2025 Santiago Peña Automovilismo
