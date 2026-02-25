Buena venta de entradas para Trinidense-Olimpia

Sportivo Trinidense, que juega este miércoles frente a Sportivo Luqueño, no pierde la mirada de los aprestos para el choque frente a Olimpia por la primera fase de la Copa Sudamericana por un lugar en la fase de grupos. El presidente se refirió a la venta de entradas y afirmó que habrá un gran marco.

“Estaremos por las 15.000 y a falta de varios días para el juego. Es para agradecer. No tengo una sola duda que, por lo que nos jugamos, Olimpia va a llevar a su importantísimo público”, expresó Rieder en conversación con Fútbol a lo Grande.

ASAMBLEA. En un momento de la charla se refirió a la Asamblea de la APF en donde se destacó la gestión de Robert Harrison. Contó que existe unanimidad para que el dirigente siga al frente de la APF por otro periodo.

“Hoy se puede decir que en esos momentos oscuros (del fútbol) mejor se invirtió la plata y se aprendió que no podemos depender de camadas y tenemos que construir algo que nos lleve al mundial a largo plazo, sostenidamente. Me gustan los procesos y era importante que se mantenga el proceso en la APF”, tiró el dirigente en la 1080 AM.

