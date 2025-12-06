Se define al supercampeón

El duelo cierra la temporada 2025 de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). El Azulgrana arriba al choque como campeón del Torneo Clausura y quiere culminar el año levantando otro trofeo, mientras que el General Mallorquino apunta a cosechar su segundo éxito, luego de su consagración en la Copa Paraguay, en su despedida de la Primera División.

Cerro Porteño arrancaría con: Martín Arias; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Blas Riveros; Ignacio Aliseda, Gastón Giménez, Jorge Morel y Cecilio Domínguez; Juan Iturbe y Sergio Araújo.

General Caballero: Tales Watowsky; Éver Fernández, Gabriel Molinas, Enzo Alegre y Gaspar Vega; Víctor Argüello, Estifen Díaz, Ángel Aguilera y Matías Schabus; Gabriel Espínola y Leonardo Rodríguez.

Los precios son los siguientes: Graderías Norte y Sur G. 30.000; Plateas G. 60.000; Preferencias A, B, C, D y E en G. 120.000; Preferencias C G. 150.000 y Albirroja VIP G. 200.000. La venta en tutti.com.py.

El árbitro será Mario Díaz de Vivar. En el VAR estará Ulises Mereles.